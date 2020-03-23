بسبب فيروس كورونا.. ناد يطالب لاعبيه بالتنازل عن راتب 30 يوما

طالب أندرلخت البلجيكي لاعبيه، بالتنازل عن أجر شهر واحد؛ للمساعدة في توفير مليوني يورو، بعد أن تأثر النادي بشدة، جراء تفشي فيروس كورونا.

وعلق أندرلخت عقود العديد من العاملين في النادي.

وقال المدير التنفيذي كاريل فان إيتفلت، إنه طلب من اللاعبين إظهار مساندتهم للنادي بالتنازل عن أجر 30 يوما.

وأضاف: ”هذا الأمر سيوفر مليوني يورو على الأقل“.

ودرس النادي أيضا تعليق عقود لاعبين لتوفير نفقات، لكنه قال إنها خطوة تنطوي على مخاطر.

وتابع: ”لهذا فضلنا أن نطلب من اللاعبين التنازل عن أجورهم لمدة شهر.. أنا سعيد بالتضامن الذي أظهره اللاعبون وتفهمهم لخطورة الوضع“.