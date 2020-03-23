حتى فيروس كورونا لم يمنع بيل من لعب الغولف (شاهد)

يواصل المهاجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد إثارة الجدل في إسبانيا رغم توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر بيل مقطع فيديو، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ من داخل بيته، حيث يعيش الحجر الصحي بناء على تعليمات من ريال مدريد، ويظهر اللاعب الويلزي في الفيديو وهو يلعب الغولف، حيث يدخل الكرة في الفتحة الصغيرة لعلبة أوراق ”التواليت“.

وأشار بيل في مقطع الفيديو إلى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والأمريكي تايغر وودز، والإسباني سيرجيو غارسيا، وجميعهم محترفون في رياضة الغولف، بهدف الدخول في التحدي.

وفي نوفمبر الماضي، تعرض بيل، البالغ من العمر 30 عاما، لانتقادات شديدة من جماهير ووسائل الإعلام المحسوبة على ريال مدريد، بعدما احتفل بعلم مكتوب عليه ”ويلز، غولف، ريال مدريد“، بهذا الترتيب، حيث اعتبر أن ريال مدريد ثالث اهتمامات اللاعب الويلزي، بعد منتخب بلاده ورياضة الغولف.

كما استفز بيل بخروجه من الملعب قبل نهاية مباريات الفريق على ملعب سانتياغو برنابيو، عندما كان يحضر المباريات من المدرجات، عند استبعاده من القائمة.