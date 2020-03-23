إنتر ميلان يرفض العرض الأول من نادي برشلونة لشراء لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية موقف نادي إنتر ميلان الإيطالي من عرض برشلونة الإسباني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، نجم النيراتزوري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب برشلونة في ضم مارتينيز بنهاية الموسم الجاري إلى صفوفه، كي يحسم ملف رأس الحربة الصريح، رقم 9، في الفريق، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار النجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز مع البارسا، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

وحسب الصحفي الإيطالي الشهير نيكولا شيرا، فإن إدارة إنتر ميلان رفضت العرض الأول الذي تقدّم به برشلونة للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز.

وأكدت التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الاثنين، أن برشلونة عرض على إنتر ميلان شراء مارتينيز في صفقة تبادلية تتضمن البرتغالي نيلسون سيميدو والتشيلي أرتورو فيدال، إضافة إلى دفع 70 مليون يورو، إلا أن رد الإنتر جاء صريحا، إذ أكد مسؤولوه رغبتهم في صفقة مباشرة.

وحسب الصحف الإيطالية، فإن برشلونة سيجد نفسه مضطراً لدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 111 مليون يورو في عقد لاوتارو مارتينيز، كي ينجح في ضم مهاجم التانغو إلى صفوفه، في حالة استمرار تعثر المفاوضات الخاصة بالصفقات التبادلية مع إدارة إنتر ميلان.

ووضع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، صفقة لاوتارو مارتينيز كأولوية في البلوغرانا خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى محاولة استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمانن وهو ما سيثقل كاهل خزينة البارسا، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق، والموقف المالي الحرج الذي تعاني منه الأندية الأوروبية حاليا نتيجة توقف المسابقات بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.