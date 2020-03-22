 سوشيال ميديا الرياضة.. مودريتش يتضامن مع ضحايا زلزال كرواتيا .. فينالدوم يكتشف موهبته في السباحة – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة.. مودريتش يتضامن مع ضحايا زلزال كرواتيا .. فينالدوم يكتشف موهبته في السباحة

سوشيال ميديا الرياضة.. مودريتش يتضامن مع ضحايا زلزال كرواتيا .. فينالدوم يكتشف موهبته في السباحة

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مودريتش يتضامن مع ضحايا زلزال كرواتيا
نشر لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورا عبر موقع ”إنستغرام“ للزلزال الذي ضرب كرواتيا اليوم، وعلق اللاعب ”تمسك بزغرب“.

مروان فيلايني يعلن إصابته بكورونا
نشر مروان فيلايني لاعب نادي وشاندوند لونينغ الصينى صورة له عبر موقع ”تويتر“ من داخل الحجر الصحي حيث أعلن اللاعب إصابته بفيروس كورونا قائلا ”أصدقائي الأعزاء، لقد تم فحصي بحثًا عن فيروس التاجي وكانت نتيجة الاختبار إيجابية، شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم، سأتبع العلاج وأتمنى العودة إلى اللعبة في أقرب وقت ممكن، إرضاء الجميع البقاء بأمان“.

هاري ماغواير يحتفل بعيد الأم
نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمجموعة من الورود مصحوبة بكلمات حب بمناسبة عيد الأم، وعلق اللاعب قائلا ”عيد أم سعيد لكل من يهمك الاهتمام والأمهات القوية والمذهلة، أتمنى لكم جميعا يوم عظيم في ظل هذه الظروف“.

تير شتيغن يشكر الجماهير
حرص تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني على توجيه الشكر للجماهير التي التزمت بالتعليمات الطبية خلال الفترة السابقة، حيث علق الحارس عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”شكرا لكم جميعا على الأسئلة، لنقم بذلك مرة أخرى في وقت ما، الآن أتمنى لكم كل السلامة والصحة الجيدة، يرجى احترام التوجيهات والبقاء في المنزل، معا نستطيع وسوف نتغلب على كورونا“.
https://twitter.com/mterstegen1/status/1241707579635630081

فينالدوم يكتشف موهبته في السباحة
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل حمام السباحة ، وعلق اللاعب قائلا : أنا لا أسبح كثيرًا، لكنني بدأت استمتع به هذه الأيام“.

توبي يطلب المساعدة
نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ طلب من خلاله الجماهير بمساعدة الجهات المسئولة لمحاربة فيروس كورونا ، حيث علق اللاعب قائلا ”من يستطيع المساعدة ، الرجاء المساعدة معا ، يمكننا الخروج من هذا الوقت الصعب أقوى من أي وقت مضى ، كن آمنا للجميع“.

راشفورد يهنئ والدته بصورة خاصة
نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء التوقيع لناديه في وقت سابق برفقة والدته احتفالا بعيد الأم ، حيث علق اللاعب قائلا : إلى صخرتنا ، لكل عناق ، كل ضحك ، كل جزء من التشجيع ، كل جزء من الإيمان ، كل تضحية ، عيد أم سعيد ، نحن نحبك ، شكرا لك على كل ما تفعله“.

كافاني يدعو الشعب الأورغواياني إلى التكاتف
نشر إديسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ دعا من خلاله الشعب الأورغواياني إلى التكاتف والحب ، حيث علق اللاعب قائلا : دعونا نتصرف بحب“.

مبابي يعتذر عن مباراة فيفا
اعتذر كليان مبابي عن المشاركة في لعبة فيفا بعد الدعوة التي تلقاها لمشاركة بعض النجوم ، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”آسف لكنني لم آخذ FIFA معي ، وهذا كل شيء ، إنه بديلي الآن فلوريان ثاوفين“.

وليد سليمان يودع إكرامي وعاشور
نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه شريف إكرامي وحسام عاشور واللذين تأكد رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم الحالي ، حيث علق سليمان قائلا ”عندما تعجز الكلمات والحروف عن ترجمة المشاعر وأحزان الفراق ، تتحدث الدموع بحبكم جدا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
تاغ
تويتر
رياضة
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث