مانشستر سيتي يزاحم نادي برشلونة على صفقة صيفية

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن مانشستر سيتي الإنجليزي انضم لسباق الأندية المتنافسة للتعاقد مع النمساوي دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتردد أن برشلونة ينوي التعاقد مع ألابا الصيف المقبل، كما ربطت تقارير أخرى ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الذي تقلص دوره في النادي البافاري.

وقالت صحيفة ”سبورت“:“بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يسعى إلى تقوية دفاع الفريق، ولديه قائمة من الأهداف، بجانب بن تشيلويل وكاليدو كوليبالي، انضم دافيد ألابا إلى قائمة اهتمامات مانشستر سيتي“.

وأضافت:“ألابا كان عنصرًا أساسًا في خطة غوارديولا، عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ“.

وألابا البالغ من العمر 27 عامًا لعب تحت قيادة غوارديولا 124 مباراة، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 16.

ويرتبط ألابا بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2021، علمًا بأنه انضم لبايرن ميونخ تحت 18 عامًا العام 2008، قبل أن يصعد للفريق الأول، وأمضى فترة إعارة مع هوفنهايم 6 أشهر.

وشارك ألابا الموسم الحالي في 28 مباراة مع الفريق الأول لبايرن ميونخ، ليكمل 372 مباراة مع النادي البافاري، سجل فيها 30 هدفًا وصنع 48.

ونال ألابا مع بايرن ميونخ لقبًا في دوري أبطال أوروبا، و8 في الدوري الألماني، و5 في كأس ألمانيا، ولقبًا في كأس العالم للأندية، وآخر في السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس السوبر الألماني، واختير أفضل لاعب في النمسا 6 مرات متتالية بين 2011 و2016.