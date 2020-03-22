يوفنتوس يحسم الجدل: هل أصيب كريستيانو رونالدو وبقية اللاعبين بفيروس ”كورونا“؟

حسم نادي يوفنتوس موقف لاعبيه من الإصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد، والمنتشر بشكل مخيف في إيطاليا.

وأثبتت الفحوصات أن 3 لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بفيروس ”كورونا“، وهم على الترتيب دانييلي روغاني، الفرنسي بليز ماتويدي، وأخيرًا الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تأكدت إصابته بالفيروس إلى جانب خطيبته مساء أمس السبت.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن إدارة يوفنتوس أجرت فحوصات على جميع لاعبي الفريق، للتأكد من وضعهم الصحي في ظل انتشار ”كورونا“ وإصابة 3 لاعبين بالفيروس.

وأكدت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الفحوصات أثبتت أن جميع اللاعبين غير مصابين بعدوى ”كورونا“ باستثناء الحالات الثلاث السابقة التي تم تأكيدها.

وتابعت: ”أكد يوفنتوس أن جميع اللاعبين لا يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري، المتواجد حاليًا في البرتغال، إضافة إلى بعض لاعبي الفريق المتواجدين في بلادهم، مثل الألماني سامي خضيرة، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، البوسني بيانيتش، والبرازيلي دوغلاس كوستا“.

ومضت تقول: ”يصرّ يوفنتوس على اتباع جميع الإجراءات الطبية الوقائية مع لاعبيه، وسوف يخضع جميع اللاعبين غير المتواجدين في إيطاليا حاليًا للعزل الصحي لمدة أسبوعين فور عودتهم إلى تورينو“.

وتوقفت جميع المسابقات المحلية والقارية في أوروبا ومعظم قارات العالم، في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المطور، وسط حالة من الغموض تحيط بإمكانية استئناف الدوريات الأوروبية من جديد.