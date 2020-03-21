ديبالا نجم يوفنتوس يعلن إصابته وصديقته بفيروس كورونا

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تأكد إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ديبالا عبر حسابه على تويتر: ”مرحبا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهرنا أنا وأوريانا بنتائج إيجابية، لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة. شكرا على رسائلكم وتحياتي للجميع“.

يذكر أن ديبالا منعزل في منزله في مدينة تورينو منذ أكثر من أسبوع، بعدما أصيب اثنان من زملائه وهما دانييلي روغاني وبليز ماتويدي بمرض كورونا المستجد.

وأكد ديبالا أنه يفتقد لعب كرة القدم، لكنه شدد على ضرورة تقبل قرارات الحكومة التي أمرت بالبقاء في المنزل لتجنب العدوى.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos ???????????????????????? pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

وكان ديبالا قد قال يوم الجمعة إن ”البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ديبالا، في بث مباشر على ”إنستغرام“: ”أوجه الشكر للأطباء الذين يخاطرون بصحتهم في المستشفيات لمساعدة الناس في أمريكا الجنوبية، وإسبانيا، وإيطاليا“.

وأضاف: ”نحن أيضا قادرون على المساعدة، البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله، هذه هي طريقتنا لمكافحة الفيروس، وسينتهي الأمر“.

وشدد: ”نحن فريق واحد كبير، لا ندعم شخصا واحدا، أو نفرق بين الألوان السياسية، والنصيحة الوحيدة التي أريد أن أقدمها للجميع هي البقاء في المنزل، كما أفعل“.