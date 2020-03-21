ميلان الإيطالي يعلن إصابة باولو مالديني ونجله بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، أن الأسطورة باولو مالديني المدير الرياضي للنادي ونجله دانيال مصابان بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: ”المدير الرياضي للنادي، أصبح مصاب بفيروس كورونا وتم إخضاعه لاختبار أمس وكانت النتيجة إيجابية. كما كان اختباره إيجابيًا على نجله دانييلي، المهاجم في فريق شباب ميلان الذي كان يتدرب سابقًا مع الفريق الأول“.

وأضاف البيان: ”باولو ودانيال بخير وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين. سيبقون الآن في الحجر الصحي حتى الشفاء وفقًا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية“.

وانضما مالديني أسطورة ميلان ونجله إلى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الذي أعلن النادي الإيطالي إصابته وصديقته بالفيروس في وقت سابق اليوم السبت.

وتتعرض إيطاليا لأسوأ انتشار للفيروس في أوروبا وقال المسؤولون إن عدد الوفيات بلغ اليوم 793 شخصا ليصل الإجمالي إلى 4825 شخصا.

وأصيب أكثر من عشرة لاعبين في الدوري الإيطالي بالفيروس وكان سامبدوريا وفيورنتينا من بين الأندية الأخرى المتضررة.

وانضم ديبالا البالغ عمره 26 عاما إلى يوفنتوس في 2015 قادما من باليرمو ونال لقب الدوري في كل المواسم التي قضاها مع الفريق. كما شارك في 29 مباراة مع الأرجنتين.