ميلان يهدد صفقة ريال مدريد مع نبيل فقير

يبدو أن نادي ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة على صفقة النجم الفرنسي نبيل فقير، لاعب وسط نادي ريال بيتيس الإسباني.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“، إن نادي ميلان الإيطالي يريد الحصول على خدمات نبيل فقير في الموسم المقبل، ورصد 40 مليون يورو لحسم الصفقة.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إلى أن إدارة ميلان تريد تعزيز صفوف الفريق بلاعبين قادرين على إعادة أمجاد ”الروسونيري“، في ظل التراجع الشديد في ترتيبه بمسابقة الدوري الإيطالي، وغيابه عن دوري أبطال أوروبا، والمتوقع أن يمتد أيضا إلى الموسم المقبل.

ويحتل ميلان حاليا المركز السابع في الدوري الإيطالي، بعيدا عن المنافسة على اللقب، وبفارق 12 نقطة كاملة عن أتلانتا، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وانتقل نبيل فقير، البالغ من العمر 26 عاما، مطلع هذا الموسم، إلى ريال بيتيس من ليون الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو، بعقد يمتد حتى العام 2023، وشارك فقير في 23 مباراة رفقة ريال بيتيس، وأحرز 7 أهداف وصنع 6.

وتردد أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بأداء فقير في الليغا، بعدما قاد ناديه للفوز 2/1 على ريال مدريد، قبل توقف منافسات الدوري الإسباني؛ نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.