إنتر ميلان يتواصل مع ريال مدريد وبرشلونة لاتخاذ إجراء موحد بتخفيض رواتب اللاعبين

تستعد كرة القدم الأوروبية لمواجهة أزمة مالية بسبب التوقف عن النشاط جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضع الأندية عدة اقتراحات لتجاوز الوضعية الحالية، حيث تحاول أندية كل دوري محلي اتخاذ قرار بشأن رواتب اللاعبين وأجور العاملين.

وفي الدوري الإيطالي، حيث يتوقع أن تصل خسائر الأندية حسب تقارير إعلامية لحوالي 800 مليون يورو، تتجه النية لتقليص رواتب اللاعبين بنسبة 30%، فيما اقترحت بعض الأندية عدم دفع رواتب شهر آذار/مارس الحالي.

ولم تقتصر محاولات الأندية الإيطالية على اتخاذ قرار موحد داخلي، فقد ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن بيب ماروتا، المدير العام لإنتر ميلان، اتصل بفريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين لإقناعهما باتخاذ قرار موحد بشأن رواتب اللاعبين.

واقترح فريق إنتر ميلان على الفريقين في إسبانيا تقليص 30% من رواتب اللاعبين للتغلب على الأزمة.

وفي دوريات أخرى، تحاول الأندية إيجاد طريقة لتجاوز الأزمة، ففي ألمانيا تتجه أيضا النية لتقليص رواتب اللاعبين، وقام لاعبو فريق بروسيا مونشغلادباخ بخصم حوالي مليون يورو من رواتبهم ومنحها لإدارة الفريق لتأدية أجور العاملين.

بينما في فرنسا وضع أولمبيك ليون العاملين في النادي ضمن خانة البطالة المؤقتة؛ ليمكنهم من الاستفادة من تعويضات البطالة في البلد والقرارات الإجرائية للحكومة الفرنسية لمحاربة نتائج انتشار فيروس كورونا.