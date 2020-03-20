إنتر ميلان يسعى لاستقدام كوتينيو ضمن صفقة رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

يسعى إنتر ميلان لاستعادة البرازيلي فيليب كوتينيو الذي دافع عن ألوان الفريق الإيطالي بين عامي 2008 و2013، ويرى أن رغبة برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز فرصة مناسبة لخطف كوتينيو.

ووفقا لصحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية، فإن إنتر يرى أن كوتينيو البديل المناسب لتعوض رحيل مارتينيز المحتمل إلى النادي الكتالوني، ويريد استعادة الدولي البرازيلي في صفقة تبادلية بين الناديين.

ويعتقد النادي الكتالوني أن لاوتارو هو الخليفة الأنسب للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

لكن الصحيفة ذاتها ترى أن إنتر سيطلب استعارة كوتينيو وليس التعاقد معه بشكل نهائي، خاصة وأنه معار إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم كوتينيو البالغ عمره 27 عاما إلى إنتر وعمره 17 عاما، ولم يكن لديه العديد من الفرص لتتم إعارته إلى إسبانيول وبعدها انتقل إلى ليفربول.

ويدرك إنتر ميلان أن بايرن ميونخ لن يستخدم حق شراء كوتينيو لعدم ظهوره بشكل لافت خلال فترة إعارته، كما أن سعره يبلغ 120 مليون يورو، ليعود إلى برشلونة بعد الانتهاء من المهمة في النادي البافاري.

ويدرك إنتر أيضا أنه لا يملك القدرة المالية على التعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي، لكن اهتمام برشلونة بالمهاجم الأرجنتيني زميل ليونيل ميسي في المنتخب فتح الباب أمام استعادة كوتينيو.

وأبدى بييرو أوزيليو المدير الرياضي في إنتر إعجابه بكوتينيو الذي رحل عن النادي ليتم شراء ماورو إيكاردي وماتيو كوفاسيتش.