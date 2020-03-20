أخبار ريال مدريد وبرشلونة: موهبة برازيلية على أعتاب البلوغرانا.. وخطوة جديدة تقرب سترلينغ من الملكي

يبدو أن الصراع اشتعل مبكراً بين فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين من أجل تدعيم صفوفهما في الموسم الجديد.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

موهبة برازيلية على أعتاب برشلونة

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع موهبة برازيلية في الموسم المقبل، بحسب صحيفة (ماركا).

ويبحث فريق برشلونة عن ضم لاعب فريق ساو باولو البرازيلي غوستافو مايا في الموسم المقبل، بعد أن قطع مفاوضات مع اللاعب انتهت بموافقته على الرحيل للبارسا في الموسم المقبل والتوقيع لمدة 5 أعوام قادمة.

ومن المقرر أن تتحرك إدارة البلوغرانا لضم لاعب ساو باولو صاحب الـ19 عاماً في صفقة قد تتكلف 4.5 مليون يورو، خاصة أن اللاعب يستمر عقده مع فريقه حتى صيف 2022.

ويلعب غوستافو في مركز رأس الحربة ويعد أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة البرازيلية، وهو ما لفت أنظار مسؤولي البارسا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن خطة نادي برشلونة لتدعيم صفوفه بخلاف صفقة غوستافو من خلال ضم مهاجم جديد وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي، ولكن الصحيفة أكدت أن الصفقة البديلة ستكون الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي حال تعثر المفاوضات مع مارتينيز.

وطرح مسؤولو برشلونة أيضاً اسم لاعب نابولي الإيطالي فابيان رويز لتدعيم خط الوسط خاصة مع احتمالات رحيل إيفان راكيتيتش أو أرتور فيدال أو آرثور ميلو في الموسم المقبل.

وحدد نادي برشلونة مبلغ 20 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه راكيتيتش في الموسم المقبل حال تمسك اللاعب بالرحيل والمغادرة في الموسم المقبل، خاصة أن راكي تلقى عرضاً شفوياً للعودة إلى فريقه الأسبق إشبيلية الإسباني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة استبعد اللاعب الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج في الموسم المقبل، بعد أن أبدى اللاعب رفضه للرحيل في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنر سيكون هدفاً لنادي ليفربول الإنجليزي بجانب بايرن ميونيخ الألماني بخلاف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وفجرت صحيفة سبورت الكتالونية مفاجأة بتأكيدها أن إدارة برشلونة ترغب في استمرار تجربة المدرب كيكي سيتين المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، وقد تتراجع عن التعاقد مع مدير فني جديد.

خطوة جديدة تقرب سترلينغ من ريال مدريد

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع رحيم سترلينغ جناح أيمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد، بحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرغب في ضم سترلينغ لأكثر من سبب، على رأسها صعوبة ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، بجانب أنه يسعى لوضع خطة تسويقية مناسبة للاستفادة من صفقة سترلينج.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حرمان مانشستر سيتي من خوض البطولات القارية يسهل مهمة ريال مدريد في الظفر بخدمات رحيم سترلينغ في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خلاف محتمل بين إدارة ريال مدريد والقائد سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم الجديد، ولكن الريال لم يقدم أي عروض لإقناع القائد بالتجديد والبقاء.

ويخشى راموس أن يرحل عن ريال مدريد بشكل مفاجئ عقب نهاية الموسم المقبل مع انتهاء عقده، ويرغب في تحديد مصيره مع الفريق الملكي.

تشيلسي يشعل مزاد أوباميانغ

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن وجود مفاوضات بين تشيلسي الإنجليزي والغابوني بيير أوباميانغ نجم آرسنال.

وانضم تشيلسي إلى الأندية الراغبة في ضم أوباميانغ، على رأسها برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

إنتر يطارد نجم بايرن

أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي إنتر بدأ التفاوض مع لاعب بايرن ميونيخ الألماني كوينتين توليسو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر يرغب في ضم اللاعب خلال الموسم الجديد؛ لتدعيم خط الوسط.