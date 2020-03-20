 سوشيال ميديا الرياضة: ميلنر قائد للمدرسة المنزلية.. وسيميوني يتبرع للصليب الأحمر – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: ميلنر قائد للمدرسة المنزلية.. وسيميوني يتبرع للصليب الأحمر

سوشيال ميديا الرياضة: ميلنر قائد للمدرسة المنزلية.. وسيميوني يتبرع للصليب الأحمر

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ميلنر قائد للمدرسة المنزلية

نشر ديمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يجهز الأدوات المدرسية في المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“التحضير للمدرسة المنزلية، لن يكون هناك إهمال تحت قيادة ميلنر“.

تير شتيغن يطلق تحدي الحبل

نشر تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يقفز على الحبل، وأعلن اللاعب التحدي، قائلًا:“ تحدي القفز على الحبل لخوان بينتو، والآن الأمر متروك لك، لا أعذار“.

رافائيل فاران في جلسة تمرين مع نجله

نشر رافائيل فاران لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله أثناء أدائهما بعض التدريبات التأهيلية في المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“جلسة تمرين مع روبن“.

View this post on Instagram

Workout session with Ruben ???????? #StayAtHome

A post shared by Raphaël Varane (@raphaelvarane) on

سيميوني يتبرع لصالح الصليب الأحمر

نشر ديغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإٍسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل منظمة الصليب الأحمر وهو يقدم تبرعًا لصالح المؤسسة لصالح مصابي وضحايا فيروس كورونا، وعلق سيميوني، قائلًا:“نحن نقدم كل شيء“.

ليون جوريتسكا يركل كورونا

نشر ليون جوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، أعلن من خلاله تبرعه للمنظمات الاجتماعية والخيرية، وعلق اللاعب، قائلًا:“يمكننا هزيمة أي شخص في الملعب، لكننا هزمنا كورونا فقط ، لهذا السبب وجدت أنا وجوشوا كيميش مبادرة ”لقد ركلنا كورونا“ وتبرعنا بمليون يورو للمنظمات الاجتماعية والخيرية“.

روبن تشيك ينظم دوري الفيفا لجمع الأموال

نشر روبن تشيك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ حول أبرز نجوم العالم، وأعلن اللاعب تنظيم دوري للعبة فيفا 2020 لصالح ضحايا فيروس كورونا، حيث علق قائلًا:“دعونا نكافح فيروس كورونا، سأقوم ببث FIFA 20 في تيار خيري مع لاعبي كرة قدم محترفين آخرين لجمع الأموال للمحتاجين، والتواريخ التي سيتم الإعلان عنها، ضع علامة على اللاعبين الذين تريد أن ألعب ضدهم“.

لوكاكو يطالب باتباع إرشادات الصحة العالمية

نشر روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأبرز إرشادات الصحة العالمية ، وعلق اللاعب، قائلًا:“آمل أن يحمي الجميع أنفسهم خلال هذا الوقت العصيب، ويرجى اتباع توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، كن آمنًا من عدوى فيروس كورونا، وكن ذكيًا وأبلغ نفسك بذلك، وكن لطيفًا وليدعم أحدكم الآخر“.

والدة بن تشيلويل تكسب التحدي

نشر بن تشيلويل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب بكرة تنس الطاولة مع والدته ، وعلق اللاعب قائلًا:“ 5 كرات بينج بونج في الصندوق في 5 ثوانٍ، انظر كيف حصلت على ذلك أمي“.

فينالدوم يلجأ للموسيقى

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق اللاعب، قائلًا:“ لقد أعددت سماعة رأس جديدة بقائمة تشغيل كول داون مع بعض الموسيقى بعد التدريب أو الاستلقاء في جميع أنحاء المنزل، كما سنفعل الكثير في هذه الأيام“.

سيمون مينيوليه يزين غرفة نجله

نشر سيميون مينيوليه حارس مرمى نادي كلوب بروج البلجيكي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يزين غرفة نجله، وعلق الحارس، قائلًا:“عندما تكون في أمان، فأنت تجعل غرفة الصبي جميلة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أسرار نجوم الرياضة
الرياضة
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث