إيطاليا وفرنسا تدرسان خفض رواتب اللاعبين.. كم سيخسر رونالدو ونيمار؟

يحاول العديد من أندية الدوري الإيطالي والفرنسي القيام بمناورات قانونية لخفض رواتب لاعبيها؛ بسبب توقف مسابقات كرة القدم في البلدين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا للاتحاد الفرنسي، تسعى الأندية لتخفيض 85 ٪ من إجمالي أجور اللاعبين في موقف يحظى بالفعل بدعم معظم الفرق الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلاد.

وفي إيطاليا، قال رئيس الاتحاد الإيطالي إنه لا يستبعد تخفيض أجور اللاعبين إثر توقف المسابقات بسبب وباء كورونا.

وأصبحت إيطاليا أكثر دولة تضررا من الفيروس بزيادة عدد الوفيات فيها أكثر من الصين، التي كانت منشأ الفيروس لكنها تعافت منه.

وكان الدوري الإيطالي أول بطولة محلية بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تتوقف، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف لعدة أسابيع أو شهور ما تسبب في أضرار كبيرة لإيرادات الأندية.

وقال جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد: ”لا يمكن أن يكون الحديث عن تخفيض رواتب اللاعبين من المحرمات. يجب أن ندرك أن حالة الطوارئ تسري على الجميع ويجب على عالمنا (كرة القدم) أن يمتلك القدرة على التغيير. لقد تمت دعوتنا لاتخاذ قرارات تحمل مسؤولية كبيرة“.

ومع ذلك لا تفكر أندية إيطاليا في تخفيض أجور اللاعبين بنفس النسبة الكبيرة التي تفكر فيها فرنسا، حيث من الممكن أن يتراوح التخفيض من 20٪ إلى 30٪ من إجمالي الأجور.

بالإضافة إلى ذلك، يفكر الإيطاليون أيضًا في تنفيذ التخفيض على أصحاب الأجور العالية بنسبة أكبر من أصحاب الأجور المنخفضة.

ومع ذلك، ستقتصر الأمور في الدوري الفرنسي والإيطالي على حد سواء لتصل فقط للأجور وليس حقوق الصورة والمكافآت

وفي هذا الإطار، أشارت شبكة ESPN إلى أن هذه التخفيضات في حال حدوثها ستؤثر بشدة على نيمار وكريستيانو رونالدو وقد حسبت نسبة خسارة النجمين.

نيمار

يتقاضى النجم البرازيلي حاليًا إجمالي 3.06 مليون يورو (16.72 مليون ريال برازيلي) شهريًا في باريس سان جيرمان.

إذا تمت الموافقة على التخفيض الحاد بنسبة 85 ٪، فإن ذلك سيقلل راتبه الإجمالي بمقدار 2.6 مليون يورو (14.2 مليون ريال برازيلي)؛ أي بعبارة أخرى سيكون الدخل الشهري لمهاجم برشلونة السابق حوالي 400 ألف يورو (2.185 مليون ريال برازيلي).

كريستيانو رونالدو

يجني كريستيانو رونالدو حاليًا 4.7 مليون يورو (25.68 مليون دولار) شهريًا في يوفنتوس، وفي حال تخفيض راتبه بنسبة 20 ٪ فإن ذلك سيقلل من رواتبه بمقدار 940 ألف يورو (5.135 مليون ريال برازيلي) شهريًا.

وإذا تمت الموافقة على تخفيض أكبر بنسبة 30٪، فإن ذلك سيقلل راتبه 1.41 مليون يورو شهريا.