ميسي يتراجع واختفاء رونالدو.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة أغلى لاعبي العالم

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن الكثيرين من عشاق كرة القدم يعتبرون الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، اللاعب الأفضل في العالم، ولكن هذا لا ينعكس على القيمة السوقية الحالية لقائد التانغو في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي.

وتوّج ميسي بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم عام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، كما حصل على جائزة ”البالون دور“، التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ للأفضل في العالم في العام ذاته.

وضم الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، 5 لاعبين ضمن القائمة، يليه الدوري الفرنسي، ليغ 1، والإسباني، الليغا، بلاعبين لكل منهما، وأخيرا الدوري الألماني، بوندزليغا، بلاعب واحد، بينما لم يدخل أي لاعب من الدوري الإيطالي في القائمة.

ورصدت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم حاليا، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بالنسبة للنجم ميسي، وغيابا مثيرا للجدل للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي حاليا، وريال مدريد الإسباني سابقا.

وتصدر كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلى لاعبي العالم إذ وصل سعره إلى 200 مليون يورو، ويعتبر مبابي هدفا أساسيا لنادي ريال مدريد في المستقبل القريب.

وجاء الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني، ووصل سعره إلى 160 مليون يورو، وتساوى معه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، الذي تشير التقارير إلى اقترابه من العودة إلى برشلونة في الموسم المقبل.

واحتل السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، نجما نادي ليفربول الإنجليزي، وهاري كين نجم توتنهام، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، المراكز من الرابع إلى السابع بنفس القيمة التسويقية، والتي بلغت 150 مليون يورو.

وجاء ميسي في المركز الثامن بالقائمة، إذ يبلغ سعره حاليا 140 مليون يورو.

وفي المركز التاسع جاء الإنجليزي الدولي غادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، 120 مليون يورو، وتساوى معه الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة.