 سوشيال ميديا الرياضة .. نيلسون سيميدو يحتفل بيوم الأب.. وراشفورد يتضامن مع أطفال المدارس – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة .. نيلسون سيميدو يحتفل بيوم الأب.. وراشفورد يتضامن مع أطفال المدارس

سوشيال ميديا الرياضة .. نيلسون سيميدو يحتفل بيوم الأب.. وراشفورد يتضامن مع أطفال المدارس

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيلسون سيميدو يحتفل بيوم الأب

نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة والده احتفالًا بيوم الأب في إسبانيا، وعلق:“يوم أب سعيد“.

وحرصت على توجيه رسالة إلى رونالدو بمناسبة يوم الأب، قائلة:“بقوتك وشجاعتك ستكون دائمًا بطلنا.. من خلال حمايتنا ليلًا ونهارًا.. ستكون أنت الملاك الحارس لحظات الفرح، ستكون صديقنا الخاص، من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، على سبيل المثال والدعم الخاص بك، ستكون دائمًا بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال نحن نحبك“.

نشرت جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو صورًا لها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زوجها وأولادها.

 

زوجة رونالدو توجه له رسالة خاصة

نشرت جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو صورًا لها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زوجها وأولادها، وحرصت على توجيه رسالة إلى رونالدو بمناسبة يوم الأب، قائلة:“بقوتك وشجاعتك ستكون دائمًا بطلنا.. من خلال حمايتنا ليلًا ونهارًا.. ستكون أنت الملاك الحارس لحظات الفرح ستكون صديقنا الخاص، من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، على سبيل المثال والدعم الخاص بك، ستكون دائمًا بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال نحن نحبك“.

راشفورد يتضامن مع أطفال المدراس

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ مع مجموعة من أطفال المدارس.

وعلق اللاعب:“أيها الرجال في جميع أنحاء المملكة المتحدة هناك أكثر من 32.000 مدرسة، غدًا ستغلق كل هذه، يعتمد العديد من الأطفال الذين يحضرون هذه المدارس على وجبات مجانية، لذلك أمضيت الأيام القليلة الماضية أتحدث إلى المنظمات لفهم كيفية سد هذا العجز“.

روبرتسون يتلقى أسئلة الجماهير

حرص أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على التواصل مع الجماهير عبر موقع ”تويتر“.

وعلق اللاعب:“سأحاول أن أجعل من عزلة نفسك أكثر متعة من خلال توجيه الأسئلة، سأجيب عن أكبر عدد ممكن، اسأل الرجال بعيدًا“

آشلي يونغ ينعي بيتر ويتنغهام

نشر آشلي يونغ لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خبر وفاة لاعب كرديف سيتي بيتر ويتنغهام عبر موقع ”تويتر“.

وعلق اللاعب:“حزين لسماع خبر ويتس، التعازي والأفكار والصلاة لأسرته“.

توماس مولر يطالب باتباع إرشادات وزارة الصحة الألمانية

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر موقع ”تويتر“ عن أهم إرشادات وزارة الصحة الألمانية من أجل محاربة فيروس كورونا، وعلق اللاعب:“البقاء في المنزل“.

دييغو غودين يواصل التدريب في المنزل

نشر دييغو غودين لاعب نادي إنتر ميلان صور له عبر موقع ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية داخل منزله عقب توقف النشاط الرياضي، وعلق:“نواصل التدريب في المنزل“.

غوميز يقبل تحديًا مجانيًا في تنظيف المنزل

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ من داخل منزله، وعلق اللاعب:“قبلت التحدي، دعونا نشرب القهوة، وننظف المنزل ونقتل الفيروس“.

عمرو السولية يستقبل مولودته الثانية

نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المصري صورًا عبر موقع ”تويتر“ لمولودته الثانية صوفيا.

وعلق اللاعب:“الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولودة اسميتها صوفيا، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها، واجعلها من أهل الصلاح والتقوى“.

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