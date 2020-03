سوشيال ميديا الرياضة .. نيلسون سيميدو يحتفل بيوم الأب.. وراشفورد يتضامن مع أطفال المدارس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيلسون سيميدو يحتفل بيوم الأب

نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة والده احتفالًا بيوم الأب في إسبانيا، وعلق:“يوم أب سعيد“.

A post shared by Nelson Semedo ???????????????? (@nelsonsemedo50) on Mar 19, 2020 at 6:42am PDT

وحرصت على توجيه رسالة إلى رونالدو بمناسبة يوم الأب، قائلة:“بقوتك وشجاعتك ستكون دائمًا بطلنا.. من خلال حمايتنا ليلًا ونهارًا.. ستكون أنت الملاك الحارس لحظات الفرح، ستكون صديقنا الخاص، من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، على سبيل المثال والدعم الخاص بك، ستكون دائمًا بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال نحن نحبك“.

نشرت جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو صورًا لها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زوجها وأولادها.

زوجة رونالدو توجه له رسالة خاصة

نشرت جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو صورًا لها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زوجها وأولادها، وحرصت على توجيه رسالة إلى رونالدو بمناسبة يوم الأب، قائلة:“بقوتك وشجاعتك ستكون دائمًا بطلنا.. من خلال حمايتنا ليلًا ونهارًا.. ستكون أنت الملاك الحارس لحظات الفرح ستكون صديقنا الخاص، من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، على سبيل المثال والدعم الخاص بك، ستكون دائمًا بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال نحن نحبك“.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Mar 19, 2020 at 4:55am PDT

راشفورد يتضامن مع أطفال المدراس

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ مع مجموعة من أطفال المدارس.

وعلق اللاعب:“أيها الرجال في جميع أنحاء المملكة المتحدة هناك أكثر من 32.000 مدرسة، غدًا ستغلق كل هذه، يعتمد العديد من الأطفال الذين يحضرون هذه المدارس على وجبات مجانية، لذلك أمضيت الأيام القليلة الماضية أتحدث إلى المنظمات لفهم كيفية سد هذا العجز“.

Guys, across the UK there are over 32,000 schools. Tomorrow all of these will close. Many of the children attending these schools rely on free meals, so I’ve spent the last few days talking to organisations to understand how this deficit is going to be filled. (1) pic.twitter.com/3Iusr6E9kM

روبرتسون يتلقى أسئلة الجماهير

حرص أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على التواصل مع الجماهير عبر موقع ”تويتر“.

وعلق اللاعب:“سأحاول أن أجعل من عزلة نفسك أكثر متعة من خلال توجيه الأسئلة، سأجيب عن أكبر عدد ممكن، اسأل الرجال بعيدًا“

I’m going to try and make your self isolation a bit more fun by doing an #AskRobbo.

I’ll answer as many as I can. Ask away guys!!

— Andy Robertson (@andrewrobertso5) March 19, 2020