كوتينيو يوافق على الانتقال من برشلونة للدوري الإنجليزي

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني، المعار إلى بايرن ميونخ، وافق على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في السوق الشتوي من العام 2018، ليكون أغلى لاعب في تاريخ برشلونة، ويلعب مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن كوتينيو وافق على الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، على سبيل الإعارة.

وذكرت تقارير سابقة أن تشيلسي ينوي إعادة كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي مجددا، ومن غير المتوقع أن يرفض برشلونة إعادة كوتينيو مجددا، بعدما فشل في إثبات جدارته مع النادي الكتالوني على مدار موسم ونصف الموسم.

ولعب كوتينيو البالغ من العمر 27 عاما 5 مواسم مع ليفربول قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وشارك كوتينيو في 32 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ سجل فيها 9 أهداف وصنع 8.

وسبق أن سجل كوتينيو 54 هدفا وصنع 45 في 201 مباراة مع ليفربول، حيث سجل فيها 41 هدفا وصنع 37 في 152 مباراة.