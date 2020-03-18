أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: البلاوغرانا يحدد خليفة أومتيتي.. وصفقة فرنسية تثير اهتمام اليوفي

بات ملف الصفقات الجديدة الشغل الشاغل للأندية الأوروبية الكبرى لترتيب الأوراق خلال فترة التوقف الحالية مع الخطة الخاصة باستكمال منافسات الموسم الحالي.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار ريال مدريد وبرشلونة والأندية الكبرى في أوروبا، في السطور القادمة:

برشلونة يحدد خليفة أومتيتي

حدد نادي برشلونة الإسباني خليفة اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم الفريق الذي يستعد للرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) فإن برشلونة اختار التعاقد مع البرازيلي فيليبي مدافع لاتسيو الإيطالي لتدعيم الخط الخلفي للبلاوغرانا في الموسم الجديد خاصة أنه يملك جواز سفر إيطالي وهو ما يسهل مهمة البارسا في ضم اللاعب.

في المقابل، دخل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح أيسر فريق برشلونة الإسباني دائرة اهتمامات نادي نادي إنتر ميلان الإيطالي لضمه في الموسم الجديد.

وكشف موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي عن رغبة أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في التعاقد مع ديمبيلي للاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن كونتي قد يفصل مسألة التعاقد مع ديمبيلي عن مفاضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر خاصة أنه يرغب في ضم لاعبين آخرين من برشلونة وعلى رأسهم أرتور فيدال وآرثور ميلو.

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن دخول البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني دائرة اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الحالي، وتشير التقارير الصحفية الألمانية إلى أن إدارة بايرن ترفض تجديد إعارة اللاعب أو شراء عقده نهائياً ليعود إلى البارسا في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن تشيلسي عرض استعارة كوتينيو مقابل 30 مليون يورو بما يشمل راتب اللاعب مع وضع بند بأحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو.

مهاجم ريال مدريد يخطط للرحيل

يخطط المهاجم لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد للرحيل في الموسم الجديد خاصة مع إمكانية بقاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة الفريق الملكي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفيتش سيرحل حال استمرار زيدان خاصة أنه تلقى عدة عروض على رأسها من فريق نابولي الإيطالي لضمه.

وأعلن نادي ريال مدريد تعليق النشاط اليوم الأربعاء واستمرار توقف التدريبات للفرق الرياضية في المرحلة القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يوفنتوس يسعى لحسم صفقة عوار

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات مكثفة لضم حسام عوار لاعب وسط فريق ليون الفرنسي لضمه في الموسم المقبل بحسب تقرير نشرته صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية.

وأبدى مسؤولو يوفنتوس رغبتهم في ضم حسام عوار ولكن إدارة ليون تطلب مبلغ 70 مليون يورو في ظل منافسة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بالصفقة.

رحيل النجوم أزمة في آرسنال

كشفت صحيفة (ميرور) البريطانية عن وجود أزمة حادة في صفوف فريق آرسنال الإنجليزي تتمثل في رحيل النجوم عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن آرسنال قد يتخذ قراراً بالاستغناء عن خدمات أوزيل في ظل رفضه لفكرة تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021 وهو الأمر الذي قد يعجل برحيل اللاعب كما أن الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق أصبح على أعتاب المغادرة.

وكشفت الصحيفة عن رغبة أوباميانغ في الرحيل قبل موسم من نهاية عقده في صيف 2021 ولكن إدارة آرسنال تطلب مبلغ 55 مليون يورو لإطلاق سراح النجم الجابوني.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) عن مفاوضات تدور بين ناديي روما الإيطالي وآرسنال لضم الأرميني هنريك ميختاريان صانع ألعاب الجانرز نهائياً إلى الجيلاروسي في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته.

بايرن ميونيخ يتحرك لحسم صفقة ساني

تحرك نادي بايرن ميونيخ الألماني لحسم صفقة التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة (سبورت بيلد) الألمانية أن المدير الرياضي لنادي بايرن حسن صالح حميديتش عقد جلسة مع الشركة التي تملك حق تسويق ساني بجانب المدافع جيروم بواتينج من أجل ضم نجم السيتي بجانب تجديد عقد مدافع البايرن.

سيناريو التتويج بالبطولات الأوروبية

أعلن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا نية لتتويج فريقي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بالألقاب المحلية موضحاً عبر صحيفة (ذا صن) البريطانية أن يويفا يسعى لاستكمال منافسات الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن خطة لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بإقامة المباريات المتبقية بالبريمييرليغ على ملاعب محايدة وبدون جماهير مع نقل المباريات إلى إقليم ميدلاندز لعدم انتشار فيروس كورونا به.