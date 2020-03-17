بعد تأجيل يورو 2020.. ما الذي ينتظر عالم كرة القدم الفترة المقبلة؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن هذه ستمثل أول خطوة فقط ضمن خطوات عديدة لتعديل جدول البطولات.

وعقد اليويفا اجتماعا عبر الفيديو مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اليوم، قبل أن يعلن إقامة البطولة خلال الفترة من 11 يونيو حزيران وحتى 11 يوليو 2021 لتوفير وقت لاستكمال بطولات الدوري المحلية المتوقفة في الوقت الحالي بسبب الوباء.

ومن المنتظر، إقامة نهائيات البطولة القارية في 12 مدينة على أن تستضيف لندن الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

لكن العام المقبل لن يكون ”فارغا“ من الأحداث كما يتوقع البعض فهناك بطولة أوروبا للسيدات في إنجلترا خلال صيف 2021، كما من المفترض إقامة كأس العالم للأندية المعدلة في الصين خلال الفترة 17 يونيو/ حزيران وحتى 4 يوليو/ تموز بمشاركة ثمانية أندية أوروبية.

وستكون هذه النسخة الأولى من البطولة المعدلة التي تعهد غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بأن يجعلها ”أفضل كأس للأندية في العالم“ لكن سيكون من المستحيل استمرارها في موعدها مع تأجيل بطولة أوروبا لعام واحد.

وإلى جانب ذلك، فمن المفترض إقامة بطولة أوروبا تحت 21 عاما في يونيو حزيران في سلوفينيا والمجر وكذلك نهائيات دوري الأمم.

وبعيدا عن أوروبا، فقد سارت كأس كوبا أمريكا، التي كانت مقررة هذا الصيف في الأرجنتين وكولومبيا بمشاركة العديد من نجوم الأندية الأوروبية، على خطى بطولة أوروبا وتأجلت إلى 2021.

ومن المقرر إقامة الكأس الذهبية في الولايات المتحدة أيضا في صيف 2021 على أن تقام كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام المقبل.

وإلى جانب ذلك، تنطلق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في مارس آذار 2021 وستكون هناك حاجة لتأجيل جولتين إضافيتين في يونيو حزيران لتوفير الوقت لإقامة بطولة أوروبا.

ويبقى مصير كل هذه البطولات مرتبطا بصراع الاتحادات المختلفة إلى جانب غموض مستقبل بطولات الأندية في الموسم الجديد.

ومع تأجيل بطولة أوروبا 2020، فإن هذا الصيف قد يُستغل لاستكمال البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للأندية مع إصرار المسؤولين على وصول الموسم الجاري إلى خط النهاية.

وهناك مقترحات بإقامة دورة مصغرة لتحديد بطل دوري الأبطال والدوري الأوروبي عن طريق خوض منافسات الأدوار الإقصائية على مدار عدة أيام في البلدين المستضيفين للمباراتين النهائيتين تركيا وبولندا.

لكن بكل تأكيد لا يوجد موعد محدد لاستئناف المسابقات بشكل آمن.

وحتى إذا انتهى موسم 2019-2020 في يوليو تموز أو أغسطس/ آب، فإن الموسم الجديد لن يبدأ قبل سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، لمنح اللاعبين فرصة للحصول على راحة.

وإذا انطلق الموسم المحلي الجديد بشكل متأخر سيكون من الصعب أن ينتهي موسم 2020-2021 بشكل مبكر قبل بطولة أوروبا.

وبناء على ذلك، ستكون هناك إمكانية لتواصل بطولات كرة القدم بدءا من هذا الصيف وحتى كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر إقامة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، في أول مرة يقام فيها الحدث العالمي في الشتاء بسبب ارتفاع الحرارة خلال الصيف في قطر.