يويفا: تعليق كل مسابقات كرة القدم للأندية والمنتخبات للرجال والسيدات حتى إشعار آخر

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه قرر تعليق كل مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات ”حتى إشعار آخر“.

وبهذا ستتوقف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال اليويفا: ”مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس آذار، ستقام الآن خلال الفترة الدولية، في بداية يونيو حزيران، بعد مراجعة تطورات الوضع“.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه شكل ”مجموعة عمل“ تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية؛ لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات؛ بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية.

وأضاف أن مجموعة العمل ستسعى ”لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي، وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم“.

ومن بين القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه اليويفا، كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوروبية الحالية، ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.