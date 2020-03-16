 سوشيال ميديا الرياضة.. موستافي يعمل على عربة آيس كريم .. ودي خيا يشاهد أفلام الكارتون – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة.. موستافي يعمل على عربة آيس كريم .. ودي خيا يشاهد أفلام الكارتون

سوشيال ميديا الرياضة.. موستافي يعمل على عربة آيس كريم .. ودي خيا يشاهد أفلام الكارتون

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مارك بارترا ينتقد الزحام
نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني صورة عبر موقع ”تويتر“ لإحدى وسائل المواصلات العامة، وعلق اللاعب مبديا تعجبه من الزحام رغم ما يسود العالم من فيروس قاتل.

موستافي يعمل على عربة آيس كريم
نشر شكوردان موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة ابنته على أحد عربات الآيس كريم بغرض أداء بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب ”دافعي اليومي للتمرين، العمل الشاق من أجل الحصول على أموال من الآيس كريم بالشوكولاتة“.

نيمار يطالب باتباع التوصيات
شر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع ”تويتر“ لمجموعة من التوصيات الطبية من أجل سلامة المجتمع، وعلق اللاعب ”اتبع التوصيات“.

أودريوزولا يتجه للقراءة
نشر ألفارو أودريوزولا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ وهو يقرأ أحد الكتب خلال فترة العطلة الإجبارية، وعلق اللاعب ”أزمة تؤثر على الجميع ولا يمكن التغلب عليها إلا من قبل الجميع“.

دي خيا يشاهد أفلام الكارتون
نشر الإسباني دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع ”تويتر“ لأحد أفلام الكارتون، وعلق الحارس ”استمتعوا“.

غوندوغان يتلقى أسئلة الجماهير
حرص إيلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على التواصل مع الجماهير، حيث علق اللاعب عبر موقع ”تويتر“ ”حان الوقت لأسئلة وأجوبة هنا على تويتر الليلة، أرسل لي أسئلتك باستخدام علامة التصنيف“.

غنابري يحصل على درس بيانو
نشر سيرجي غنابري لاعب نادي بايرن ميونخ الأماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وكأنه يعزف، وعلق ”أخذ دروس البيانو الخيالية“.

فينالدوم: كيف سنقضي تلك الأيام
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ في حالة مزاجية ليست جيدة، وعلق اللاعب ”الكثير من الوقت الإضافي للتأمل ووضع الأمور في نصابها، كيف ستقضي هذه الأيام؟

أزارو يخصص مبلغا ماليا للأسر المحتاجة
حرص وليد أزارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي على أداء دوره نحو المجتمع في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، حيث قال اللاعب عبر موقع ”إنستغرام“: ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل، أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظرفية صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا“.

كوكا يحذر الشعب المصري من خطورة المرحلة الحالية
نشر أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني صورة له عبر موقع ”تويتر“بقميص ناديه، وعلق اللاعب ”إحنا شعب جميل والله ودايما في عز الأزمات الناس بتضحك وأحلى افيهات بتطلع، من ناحية تانية احنا لازم ندرك أن الموقف بجد خطير وبيزداد خطورة، كل ما في إيدينا إننا ناخد احتياطاتنا، بلاش خروج في تجمعات، وإن أمكن بلاش خروج إلا للضرورة القصوى، إحنا هنا بنتمرن في البيت“.

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