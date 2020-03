سوشيال ميديا الرياضة.. موستافي يعمل على عربة آيس كريم .. ودي خيا يشاهد أفلام الكارتون

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مارك بارترا ينتقد الزحام

نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني صورة عبر موقع ”تويتر“ لإحدى وسائل المواصلات العامة، وعلق اللاعب مبديا تعجبه من الزحام رغم ما يسود العالم من فيروس قاتل.

موستافي يعمل على عربة آيس كريم

نشر شكوردان موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة ابنته على أحد عربات الآيس كريم بغرض أداء بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب ”دافعي اليومي للتمرين، العمل الشاق من أجل الحصول على أموال من الآيس كريم بالشوكولاتة“.

My daily workout motivation ???????? Hard work gets paid with chocolate ice cream????#SM20 #Noemi pic.twitter.com/4kUoGtBoiw — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) March 16, 2020

نيمار يطالب باتباع التوصيات

شر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع ”تويتر“ لمجموعة من التوصيات الطبية من أجل سلامة المجتمع، وعلق اللاعب ”اتبع التوصيات“.

أودريوزولا يتجه للقراءة

نشر ألفارو أودريوزولا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ وهو يقرأ أحد الكتب خلال فترة العطلة الإجبارية، وعلق اللاعب ”أزمة تؤثر على الجميع ولا يمكن التغلب عليها إلا من قبل الجميع“.

A crisis that affects EVERYBODY and only EVERYBODY can overcome it. ???????? #StayAtHome pic.twitter.com/zLyEVZFXJa — Álvaro Odriozola (@alvaroodriozola) March 16, 2020

دي خيا يشاهد أفلام الكارتون

نشر الإسباني دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع ”تويتر“ لأحد أفلام الكارتون، وعلق الحارس ”استمتعوا“.

غوندوغان يتلقى أسئلة الجماهير

حرص إيلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على التواصل مع الجماهير، حيث علق اللاعب عبر موقع ”تويتر“ ”حان الوقت لأسئلة وأجوبة هنا على تويتر الليلة، أرسل لي أسئلتك باستخدام علامة التصنيف“.

Time for a Q&A here on Twitter tonight. ✌???? Send me your questions using the hashtag #AskIlkay — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 16, 2020

غنابري يحصل على درس بيانو

نشر سيرجي غنابري لاعب نادي بايرن ميونخ الأماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وكأنه يعزف، وعلق ”أخذ دروس البيانو الخيالية“.

Taking those imaginary piano lessons pic.twitter.com/QUBllbePBI — Serge Gnabry (@SergeGnabry) March 16, 2020

فينالدوم: كيف سنقضي تلك الأيام

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ في حالة مزاجية ليست جيدة، وعلق اللاعب ”الكثير من الوقت الإضافي للتأمل ووضع الأمور في نصابها، كيف ستقضي هذه الأيام؟

A lot of extra time for contemplation and putting things in perspective. How will you be spending these days? pic.twitter.com/OT8BIcJPvl — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 16, 2020

أزارو يخصص مبلغا ماليا للأسر المحتاجة

حرص وليد أزارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي على أداء دوره نحو المجتمع في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، حيث قال اللاعب عبر موقع ”إنستغرام“: ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل، أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظرفية صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا“.

كوكا يحذر الشعب المصري من خطورة المرحلة الحالية

نشر أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني صورة له عبر موقع ”تويتر“بقميص ناديه، وعلق اللاعب ”إحنا شعب جميل والله ودايما في عز الأزمات الناس بتضحك وأحلى افيهات بتطلع، من ناحية تانية احنا لازم ندرك أن الموقف بجد خطير وبيزداد خطورة، كل ما في إيدينا إننا ناخد احتياطاتنا، بلاش خروج في تجمعات، وإن أمكن بلاش خروج إلا للضرورة القصوى، إحنا هنا بنتمرن في البيت“.