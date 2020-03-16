عبر الإنترنت: بطولة جديدة في إيطاليا لتعويض الجماهير عن توقف كرة القدم‎

قرر عدة نجوم سابقين وحاليين لكرة القدم الإيطالية تنظيم دوري في لعبة الفيديو ”FIFA20“ عن بعد لمنح الجماهير في إيطاليا فرصة تحدي غياب كرة القدم والأنشطة الرياضية على أرض الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين عدة نجوم حاليين كالإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا، والأرجنتيني خافيير باستوري لاعب روما الإيطالي، ولاعبين سابقين كآندريا بيرلو وفابيو كانافارو وماركو ماتيراتزي.

وتنطلق البطولة الخميس المقبل حتى يوم الإثنين حيث يلعب النهائي.

ومن المحتمل أن يشارك في البطولة عدة لاعبين من فرق مختلفة في إيطاليا حاليا كهداف الدوري شيرو إيموبيلي، ونجوم سابقين مثلوا منتخب إيطاليا.

وسينقل الدوري عبر التلفاز مباشرة لمنح الجماهير فرصة الترفيه ومشاهدة لقاءات كرة القدم ولو عبر لعبة فيديو في ظل الحجر الصحي المفروض على البلد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وإيطاليا أكثر بلد أوروبي تضرر من فيروس كورونا حيث انتشر بسرعة بين الناس واضطرت الحكومة لإغلاق البلاد ومنع كل التجمعات والأنشطة وفرض حجر صحي على الجميع.

وتم إيقاف الدوري الإيطالي وأصيب عدة لاعبين من فرق فيورنتينا ويوفنتوس وسامبدوريا بفيروس كورونا وتم وضع عدة لاعبين في الحجر الصحي.