صحيفة: أليكسيس سانشيز يرحل إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، أصبح على رادار أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد نهاية فترة إعارته مع نادي الحالي.

وكان سانشيز انتقل إلى الإنتر الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يقدم سانشيز الأداء المأمول منه، بالإضافة لغيابه شهرين بسبب الإصابة؛ ما جعله يعاني في النادي الإيطالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“، يوم الاثنين، فإن دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يرغب في ضم سانشيز، خاصة وأن اللاعب التشيلي عمل تحت قيادته من قبل، عندما كان مدربا لريفر بليت الأرجنتيني في عام 2008.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان اتخذ القرار بعدم شراء بطاقة اللاعب كاملة، ومن غير المحتمل عودته إلى مانشستر يونايتد.

يذكر أن سانشيز هذا الموسم خاض خلال 15 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات، بواقع 596 دقيقة، سجل هدفا واحدا وصنع 3 فقط.

سانشيز لعب من قبل في برشلونة بالدوري الإسباني، ورحل إلى آرسنال خلال صيف 2014، قبل أن يصبح أعلى لاعب دخلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما ذهب إلى مانشستر يونايتد، يناير 2018.