صحيفة: برشلونة سيدفع قيمة فسخ عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان.. و5 مرشحين لخلافة تير شتيغن

استقر نادي برشلونة الإسباني على حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم خط هجوم البلوغرانا بداية من الموسم المقبل.

ويسعى النادي الكتالوني لضم مهاجم جديد خلفا للأورغواياني لويس سواريز الذي يغيب منذ عدة أشهر بداعي الإصابة، ويتقدم في العمر.

الشرط الجزائي

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، فقد استقر مسؤولو برشلونة على تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز، وتصل قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز إلى 101 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى المهاجم الأرجنتيني بإعجاب برشلونة منذ فترة طويلة، حيث يرونه البديل المثالي للويس سواريز الذي أتم عامه الـ33.

صفقة مؤجلة

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع مارتينيز الصيف الماضي، إلا أن إدارة النادي الكتالوني رفضت دفع القيمة المالية المطلوبة لضم المهاجم الأرجنتيني التي قدرت بـ72 مليون جنيه إسترليني.

وتألق لاوتارو مارتينيز بشكل لافت هذا الموسم تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، بعد أن سجل 11 هدفا في الدوري الإيطالي.

ومن المرجح أن يحاول برشلونة إقحام لاعب آخر في صفقة ضم مارتينيز من أجل تقليل المقابل المادي المطلوب.

ويبرز اسما ثنائي الوسط أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، كأبرز المرشحين للدخول في الصفقة والرحيل إلى إنتر ميلان، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن كونتي يفضل الحصول على لاعب من بين آرثر ميلو نجم الوسط البرازيلي، أو الظهير الأيمن نيسلون سيميدو.

في سياق ذي صلة، بات استمرار الدولي الألماني مارك تير شتيغن حارس مرمى برشلونة مع فريقه في المواسم المقبلة محل شك كبير.

وفشلت إدارة النادي الكتالوني حتى الآن في الوصول إلى اتفاق مع تير شتيغن لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ناقوس الخطر

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن جرس الإنذار بدأ يدق داخل جدران برشلونة في ظل عدم تمديد عقد الحارس تير شتيغن.

وأكدت الصحيفة أن تير شتيغن يرفض في الوقت الراهن التفاوض حول تمديد تعاقده، على الرغم من اقتراب عقده من الانتهاء.

ويرى بعض المراقبين للوضع داخل برشلونة أن تير شتيغن لن يمدد تعاقده مع البلوغرانا ما يعني أن النادي الإسباني سيكون مضطرا لبيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتجنب رحيله دون مقابل بعد ذلك.

5 مرشحين

وذكرت ”ماركا“ في تقريرها أنه في حالة رفض تير شتيغن تمديد تعاقده، ستكون هناك عدة سيناريوهات أمام إدارة برشلونة لتعويض رحيله.

وكشفت الصحيفة عن 5 أسماء مرشحة لخلافة الحارس الألماني في حراسة مرمى البلوغرانا.

يان أوبلاك

بات يان أوبلاك الحارس السلوفيني لأتلتيكو مدريد الأفضل عالميا في الوقت الراهن، كما أنه يمتلك شرطا جزائيا تصل قيمته إلى 120 مليون يورو.

ويعد أوبلاك أحد الأسماء التي لا يشكك أحد في قدراتها في انتظار ما إذا كان الحارس البالغ من العمر 27 عاما قادرا على التطور حال انتقاله للبلوغرانا.

دي خيا

أثبت حارس منتخب إسبانيا جودته لفترات طويلة خلال تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان دي خيا على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد أكثر من مرة إلا أنه استمر مع اليونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن دي خيا سيكون سعيدا بفكرة العودة مرة أخرى إلى إسبانيا وهو في الـ29 من عمره.

كيبا أريزابالاغا

يظل كيبا أريزابالاغا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي أحد الأسماء التي ينتظرها مستقبل باهر وهو في الـ25 من عمره فقط.

ويمكن أن يكون الحارس الإسباني الشاب خيارا جيدا بالنسبة لبرشلونة في ظل قيمته السوقية المنخفضة إلى حد ما، حيث يسعى فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز للتعاقد مع حارس جديد بسبب تذبذب مستوى كيبا.

جيانلويجي دوناروما

ارتبط جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان في السنوات الماضية بالرحيل عن فريقه الإيطالي أكثر من مرة.

وبدأ دوناروما مسيرته المميزة في سن مبكرة وهو في الـ12 فقط من عمره، إلا أنه يبقى خيارا لا يمثل الكثير من الخبرة رغم جودته.

مانويل نوير

رغم اقترابه من بلوغ عامه الـ34، إلا أن حارس بايرن ميونخ الألماني يبقى أحد أفضل حراس العالم.

ويمتاز الحارس الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2021، بقدرته المميزة على اللعب بقدميه اليمنى واليسرى.