يوفنتوس يجمع 340 ألف يورو لمواجهة كورونا.. وإصابة 5 لاعبين من سمبدوريا وطبيب الفريق بالفيروس

نجح نادي يوفنتوس بجمع 340 ألف يورو من التبرعات، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع وباء كورونا الذي أودى بحياة ألف و16 شخصًا وإصابة 15 ألفًا آخرين في إيطاليا.

وذكر النادي في بيان له:“قرر النادي ولاعبو الفريق الأول، وفريق السيدات، جمع الأموال من أجل مساعدة منطقة بيامونتي بشراء مواد طبيةـ ودعم البنية التحتية الصحية، والفرق الطبية هنا“.

وتعمل مبادرة الفريق الإيطالي التي تحمل اسم (معزولون لكننا متحدون) على منصة (جوفاندمي) وفي غضون ساعات قليلة جمعت 340 ألف يورو على الأقل بفضل تبرعات ألف و100 شخص، لكن النادي أكد أنه يتطلع للوصول إلى رقم مليون يورو.

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جدير بالذكر أن مدافع الفريق دانييلي روجاني شخصت إصابته بالفيروس، الأربعاء الماضي، ليوضع جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري والمعاونين، 121 شخصًا إجمالًا، في حالة عزل طوعي.

وإزاء الوباء، قررت الحكومة الإيطالية إغلاق جميع المؤسسات على مستوى البلاد، باستثناء الأماكن التي تقدم الخدمات الضرورية مثل المحال التجارية والصيدليات، وذلك حتى 25 من الشهر الجاري.

إصابة 5 لاعبين من سمبدوريا وطبيب الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 5 لاعبين وطبيب، فيما يتواجد الفريق بأكمله مع المدرب كلاوديو رانييري والطواقم الفنية والطبية في الحجر الصحي الطوعي.

وبعدما كشف، الخميس، عن إصابة المهاجم الدولي مانولو غابياديني بفيروس ”كوفيد-19″، أعلن سمبدوريا، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات عند اللاعبين، وهم: المدافع الغامبي عمر كولي، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، والمهاجم أنتونيو لا غومينا، ولاعب الوسط النرويجي مورتن ثورسبي، إضافة الى طبيب الفريق أميديو بالداري.

وأكد النادي في بيانه أن جميع المصابين بـ“صحة جيدة“، مشيرًا إلى أنه قام بـ“تطبيق جميع الإجراءات اللازمة على الفور“.

وأوضح أن كل مرافق النادي مغلقة، وأن اللاعبين والطواقم الفنية والطبية والإدارية ”الذين يحتمل أن يتأثروا، هم في عزلة ذاتية في المنزل“.