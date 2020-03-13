باولو ديبالا يطمئن عشاقه وينفي إصابته بفيروس كورونا

طمأن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، الجماهير وعشاقه في جميع أنحاء العالم عليه، ونفى إصابته بفيروس كورونا، بعد ما تردد من شائعات، خلال الساعات الماضية، بهذا الشأن.

وقال ديبالا عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الجمعة: ”مرحبا بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير وفي عزلة ذاتية طوعية. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم، وأتمنى أن تكونوا بخير“.

وزادت شائعات إصابة ديبالا بفيروس كورونا بعد تأكد إصابة دانييلي روغاني، زميله في يوفنتوس، بالفيروس، لكن صديقة ديبالا، أوريانا ساباتيني، قالت لوسائل إعلام أرجنتينية: ”اتصلوا بصديقي ليخبروه أن زميلا له أصيب بفيروس كورونا. أعتقد أنه بخير، أخبرته لقد فعلوا ذلك لأنه كان لديه بعض الأعراض والتأكد من أنهم أجروا الاختبار. نحن في الحجر الصحي أنا وباولو. ولكن مع هذا يبدو أن الأمر أصبح أكثر خطورة. تم فحص بقية اللاعبين الذين كانوا معه“.

وأكدت أوريانا أنها وباولو في حجر صحي ذاتي، بعيدا؛ لتفادي الإصابة بالفيروس، بعد تأجيل كافة مباريات الدوري الإيطالي، حتى الشهر المقبل.