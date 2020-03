رسميا.. تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“، في بيان اليوم الجمعة، إنه قرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، المقررة في الأسبوع المقبل؛ بسبب كورونا.

وأضاف الاتحاد القاري، ”في ضوء التطورات الجارية نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19 في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها حكومات مختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات بطولتي الأندية الأوروبية المقررة في الأسبوع المقبل“.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها قررت تعليق جميع مباريات بطولتي دوري الدرجة الأولى والثانية في البلاد، حتى إشعار آخر؛ بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

ويأتي إيقاف المباريات في فرنسا، في الوقت الذي امتد فيه تأثير انتشار الفيروس إلى الكثير من الأنشطة والأحداث الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية حول العالم.

كما تسبب الفيروس، منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، في وفاة أكثر من 4900 شخص حول العالم، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بالعدوى.

وفي ألمانيا قالت رابطة البوندسليغا، اليوم الجمعة، إنها اقترحت إلغاء المباريات، بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الثاني من أبريل نسيان القادم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الرابطة، أن مباريات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، ستمضي قدما كما هو مقرر لها، بداية من اليوم الجمعة، وأن المباريات ستقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة؛ تنفيذا لتعليمات السلطات المحلية.

