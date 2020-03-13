حقيقة إصابة كريستيانو رونالدو‎ بفيروس كورونا

نفى ميغيل ألبوكيرك رئيس حكومة إقليم ماديرا، مسقط رأس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إصابة مهاجم يوفنتوس، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية عن ألبوكيرك قوله عن حالة رونالدو: ”لا يمكنني الحديث عن هذا الموضوع لأسباب تتعلق بحماية البيانات، لكن تم تحليل الوضع بشكل كاف، ومن المؤكد في هذه اللحظة أنه لا وجود لاحتمال العدوى، في حين قال بيدرو راموس وزير الصحة في الإقليم: ”لا وجود لأي أعراض على كريستيانو رونالدو وعائلته“.

وأمس الخميس ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، سيبقى في جزيرة ماديرا، بعدما فتك فيروس كورونا بعدد كبيرة من الأشخاص في إيطاليا، بينهم دانيللي روغاني زميل رونالدو في يوفنتوس، وبحسب Footy Accumulators فإن رونالدو أبلغ إدارة ناديه أنه لن يعود إلى إيطاليا بعدما علم بإصابة زميله روغاني بفيروس كورونا.

وسيبقى رونالدو على اتصال دائم مع الطاقم الطبي ليوفنتوس، خلال وجوده في الحجر الصحي الطوعي في البرتغال.

وقرر يوفنتوس، متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي خضوع جميع لاعبيه للحجر الصحي، علما أن رابطة الدوري الإيطالي علقت المنافسات في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.