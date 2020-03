رونالدو يبلغ يوفنتوس إنه لن يعود لإيطاليا في الفترة الحالية

أبلغ الدولي البرتغالي كريستاينو رونالدو، ناديه يوفنتوس، بعدم عودته لإيطاليا بعدما توجه إلى مسقط رأسه ماديرا بالبرتغال، بعد مباراة إنتر بالدوري الإيطالي لزيارة والدته المريضة.

وحسب Footy Accumulators فإن رونالدو أبلغ إدارة ناديه أنه لن يعود لإيطاليا بعدما علم بإصابة زميله بالفريق روجاني بفيروس كورونا.

Cristiano Ronaldo has told Juventus that he won’t come back from Portugal after teammate Daniele Rugani tested positive for Coronavirus. pic.twitter.com/tYpeeVGVTJ

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 12, 2020