 رونالدو يبلغ يوفنتوس إنه لن يعود لإيطاليا في الفترة الحالية – إرم نيوز‬‎

رونالدو يبلغ يوفنتوس إنه لن يعود لإيطاليا في الفترة الحالية

رونالدو يبلغ يوفنتوس إنه لن يعود لإيطاليا في الفترة الحالية

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أبلغ الدولي البرتغالي كريستاينو رونالدو، ناديه يوفنتوس، بعدم عودته لإيطاليا بعدما توجه إلى مسقط رأسه ماديرا بالبرتغال، بعد مباراة إنتر بالدوري الإيطالي لزيارة والدته المريضة.

وحسب Footy Accumulators فإن رونالدو أبلغ إدارة ناديه أنه لن يعود لإيطاليا بعدما علم بإصابة زميله بالفريق روجاني بفيروس كورونا.

وأخضع يوفنتوس جميع لاعبيه وإدارييه لحجر صحي بعد إعلان إصابة روجاني.

وسيخضع رونالدو لحجر صحي في البرتغال حسب ديلي ميل البريطانية ولا يوجد مؤشر لعودته إلى إيطاليا قريبا.

وعلقت رابطة الدوري الإيطالي المنافسات في البلاد، كما علق عديد الأندية الإيطالية تدريباته بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما منعت إيطاليا الرحلات الجوية وأعلنت البلاد منطقة حمراء بسبب ارتفاع معدلات انتشار الفيروس.

وأكدت صحيفة توتوسبورت على بقاء رونالدو في البرتغال، حيث أشارت إلى عدم عودته إلى إيطاليا في الفترة الحالية.

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