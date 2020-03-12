رونالدو يبلغ يوفنتوس إنه لن يعود لإيطاليا في الفترة الحالية

أبلغ الدولي البرتغالي كريستاينو رونالدو، ناديه يوفنتوس، بعدم عودته لإيطاليا بعدما توجه إلى مسقط رأسه ماديرا بالبرتغال، بعد مباراة إنتر بالدوري الإيطالي لزيارة والدته المريضة.

وحسب Footy Accumulators فإن رونالدو أبلغ إدارة ناديه أنه لن يعود لإيطاليا بعدما علم بإصابة زميله بالفريق روجاني بفيروس كورونا.

Cristiano Ronaldo has told Juventus that he won’t come back from Portugal after teammate Daniele Rugani tested positive for Coronavirus. pic.twitter.com/tYpeeVGVTJ — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 12, 2020

وأخضع يوفنتوس جميع لاعبيه وإدارييه لحجر صحي بعد إعلان إصابة روجاني.

وسيخضع رونالدو لحجر صحي في البرتغال حسب ديلي ميل البريطانية ولا يوجد مؤشر لعودته إلى إيطاليا قريبا.

توتو سبورت اشارت الى ان كريستيانو رونالدو الموجود في البرتغال الان، لن يعود الى تورينو في الفترة الحالية — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) March 12, 2020

وعلقت رابطة الدوري الإيطالي المنافسات في البلاد، كما علق عديد الأندية الإيطالية تدريباته بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما منعت إيطاليا الرحلات الجوية وأعلنت البلاد منطقة حمراء بسبب ارتفاع معدلات انتشار الفيروس.

وأكدت صحيفة توتوسبورت على بقاء رونالدو في البرتغال، حيث أشارت إلى عدم عودته إلى إيطاليا في الفترة الحالية.