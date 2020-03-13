عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”سنهزمك“.. إيقاف شامل.. والدوري الإيطالي يمرض (صور)

شكلت الإجراءات التي قررتها عدة دول أوروبية عبر إيقاف دوريات كرة القدم والنشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالعهد الجديد لكرة القدم الإماراتية، وأخبار الأندية السعودية، ولقاءات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقاءات الدوري الأوروبي، وإقصاء ليفربول من دوري الأبطال.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الرياضي في إسبانيا، وأغلب بلدان أوروبا والعالم وكتبت ”سنهزمك“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرار إيقاف الدوري الإسباني، واحتمالية عدم إنهائه وكتبت ”برشلونة بطل؟ من يقرر؟“

كما تحدثت عن إنقاذ دييغو سيميوني بعد تأهل أتلتيكو مدريد، وكتبت ”ملحمة مدريد تنقذ سيميوني“.

الصحيفة اهتمت بإيقاف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب فيروس كورونا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرار إيقاف الدوري الإسباني في الدرجة الأولى والثانية كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا، وكتبت ”إيقاف شامل“.

كما تحدثت عن الفوز الكبير لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي على لينز النمساوي 5/0.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قرار فرنسا بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كرونا ومن بينها إيقاف الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت ”تم إيقاف كل شيء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة روجاني مدافع يوفنتوس وجابياديني لاعب سامبدوريا بفيروس كورونا وكتبت ”الدوري الإيطالي يمرض“.

كما تحدثت عن الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقرير مصير المسابقات الأوروبية، وكتبت ”نهائيات أمم أوروبا في 2021“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المطالبات بتوقيف المسابقات الأوروبية بسبب انتشار فيروس كرونا، وكتبت ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذه حماقات“.

كما تحدثت عن إصابة المدافع الإيطالي دانييل روغاني لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا، وكتبت ”القوة روغاني“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على حكام الديربي القادم، وكتبت ”كورونا يفرض حكام الديربي“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت ”الغنام يغيب عن الأهلي“ وعن الهلال ”كشف يحدد عودة عطيف“.

كما اهتمت بوفاة الشيخ عيسى بن راشد وكتبت ”البحرين تودع عيسى بن راشد“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعد عدم تلقي أي طعون في القائمة، وكتبت ”كرة الإمارات تدشن مرحلة راشد بن حميد“.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في العالم، وكتبت ”تأجيل مباريات الدوري الإسباني بسبب كورونا“.

الصحيفة اهتمت بالمصارعة وكتبت ”حمى نزال حبيب وفيرغسون تصيب الملايين“.