تشيلسي يعلن إصابة كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبه كالوم هودسون-أودوي أصيب بفيروس كورونا وإن جميع لاعبي الفريق الأول والطاقم التدريبي سيخضعون للعزل الذاتي.

وتأتي إصابة اللاعب البالغ عمره 19 عاما لتحيط الشكوك بمواجهة أستون فيلا في الدوري غدا السبت فيما تأجلت مباراة آرسنال ضد برايتون بعد إصابة المدرب ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا.

ودعت رابطة الدوري الممتاز إلى اجتماع طارئ اليوم الجمعة.

وقال تشيلسي في بيان: ”كالوم ظهرت عليه أعراض تشبه نزلة البرد صباح الإثنين ولم يحضر إلى تدريبات الفريق منذ ذلك الحين كإجراء وقائي“.

وأضاف ”جاءت عينة الكشف (مساء الخميس) إيجابية وسيخضع للعزل الذاتي. رغم إصابته بالفيروس فكالوم بحالة جيدة ويتطلع للعودة إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن“.

وأشار تشيلسي إلى أنه يتوقع عودة العاملين الذي لم يختلطوا بهودسون-أودوي للعمل قريبا.

وأضاف في بيانه ”في الوقت الحالي فمبنى الفريق الأول وهو واحد من عدة مبان في مركز التدريب سيظل مغلقا. منشآتنا التدريبية الأخرى وستامفورد بريدج وغيرها من المنشآت تعمل بشكل طبيعي“.

وتأجلت مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء بعد إعلان إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس، الذي واجه آرسنال في الدوري الأوروبي، إصابته بفيروس كورونا.

وطالب بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، الذي يخضع 3 من لاعبيه للعزل الذاتي بسبب أعراض تشبه فيروس كورونا، بإيقاف الموسم.

كما قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إن أحد لاعبيه دخل في العزل الذاتي بعد نقل فرد في عائلته إلى المستشفى بسبب أعراض مرض في الجهاز التنفسي.

وجاء في بيان مانشستر سيتي أن عضو العائلة خضع لاختبارات في المستشفى من بينها كشف فيروس كورونا وأن اللاعب سيظل في العزل الذاتي حتى الإعلان عن نتيجة الكشف.

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعب الذي دخل في العزل الذاتي لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه المدافع الفرنسي بنجامين ميندي.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بعد دخول لاعبي الفريق الإسباني في الحجر الصحي عقب إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.