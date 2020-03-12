إصابة روجاني بفيروس كورونا.. يوفنتوس لن يواجه ليون بدوري أبطال أوروبا ورونالدو يرفض العودة لإيطاليا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس لن يلعب لقاء أولمبيك ليون الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في تورينو الثلاثاء المقبل.

وأعلن فريق يوفنتوس إصابة مدافعه الإيطالي دانيال روجاني بفيروس كورونا ودخوله العزل الطبي بعد نتائج اختبارات إيجابية وهو ما فرض على الفريق القيام بإجراءات ضد لاعبيه وطاقمه الفني والإداري وكل من تواصلوا مع اللاعب حين حضر في غرف الملابس ليحتفل بفوز فريقه على إنتر ميلان.

وذكرت صحف ”كورييه ديل سبورت“ و ”توتو سبورت“ أن أغلب لاعبي يوفنتوس سيدخلون العزل الطبي للقيام بإجراءات ضرورية حسب القوانين التي سنتها السلطات الإيطالية في مثل هذه الحالات.

وأكدت الصحف الإيطالية أن يوفنتوس من المستحيل أن يلعب لقاء أولمبيك ليون الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس بين أحد لاعبيه ودخول طاقمه الفني والإداري العزل الصحي.

كما ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ في أحد عناوينها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس صرح قائلا: ”لن أعود لتورينو“ بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإعلانها منطقة حمراء بالإضافة لإصابة زميله في الفريق روجاني.

وسافر النجم البرتغالي بعد الفوز على إنتر ميلان لجزيرة ماديرا البرتغالية ليكون بجانب والدته المريضة والتي تعرضت لسكتة دماغية ودخلت المستشفى لكن حالتها في تحسن.