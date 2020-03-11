إصابة روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا‎

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن ظهور نتيجة إيجابية في عينة دانيال روجاني لاعب الفريق بعد إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار النادي في بيان إلى أن أعراض المرض لم تظهر حالياً ولكن اللاعب في العزل.

وتسبب روجاني في أزمة بعدما شوهد مع لاعبي يوفنتوس في صورة جماعية عقب الفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت ”أثبتت نتائج اختبار خضع له دانييلي روغاني إيجابيته لفيروس كورونا COVID-19 لكن لا تظهر عليه أعراض حاليًا“.

وأضاف النادي في بيانه ”يقوم نادي يوفنتوس لكرة القدم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك حصر أولئك الذين اتصلوا باللاعب“.