يوفنتوس يحقق فوزا غاليا على إنتر ميلان ويخطف صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

خطف فريق يوفنتوس فوزًا غاليًا من ضيفه إنتر ميلان بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، ودون حضور الجمهور.

فوز اليوفي أبعده بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، وبفارق 9 نقاط عن الإنتر.

افتتح أرون رامسي أهداف اليوفي في الدقيقة 55 من تسديدة قوية.

وأضاف ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67 بمهارة رائعة، بعد مراوغته لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 انتر ميلان | قووووووول اليوفي HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/FK14EVJywe — عز – @MnbrMadrid5 (@iiiAyed12) March 8, 2020

يوفنتوس 2 × 0 انتر ميلان | هددددددددددددددددددف ديبالالالالالالالالا????????????#JuveInter

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بهذا الفوز يحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، خلف لاتسيو ثاني الترتيب بـ 62 نقطة.

وظل إنتر ميلان في المركز الثالث بـ 54 نقطة.

وكان اللقاء مقررا الأسبوع الماضي، لكنه لم يقم في موعده قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي إقامته، يوم الأحد، دون جمهور، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري المحلي خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل المقبل.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأوروبية الأعلى من ناحية نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا حيث أحصيت 3858 حالة ذهب ضحيتها 148 شخصا.