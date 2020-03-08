أهداف مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. 2/0 لليوفي (فيديو)

أحرز أرون رامسي لاعب نادي يوفنتوس هدف فريقه الأول في شباك إنتر ميلان خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، ودون حضور الجمهور.

وسجل رامسي هدفه في الدقيقة 55 من تسديدة قوية.

وأضاف ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67 بمهارة رائعة.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 انتر ميلان | قووووووول اليوفي HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/FK14EVJywe — عز – @MnbrMadrid5 (@iiiAyed12) March 8, 2020

يوفنتوس 2 × 0 انتر ميلان | هددددددددددددددددددف ديبالالالالالالالالا????????????#JuveInter

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/6rCG83UOQ6 — ???? (@goal6081) March 8, 2020

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، خلف يوفنتوس لاتسيو متصدر الترتيب بـ 62 نقطة، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث بـ 54 نقطة.

وكان اللقاء مقررًا، الأسبوع الماضي، لكنه لم يُقم في موعده قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي إقامته، يوم الأحد، دون جمهور، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري المحلي خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل المقبل.

وتعد إيطاليا الدولة الأوروبية الأعلى من ناحية نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث أحصيت 3858 حالة ذهب ضحيتها 148 شخصًا.