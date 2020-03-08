الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

لا صوت يعلو فوق صدى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الدوري الإيطالي.

ويتصارع يوفنتوس وإنتر هذا الموسم على لقب الدوري الإيطالي في ظل المنافسة على الصدارة بين العملاقين.

وتقام المباراة دون حضور جماهيري بعدما تم تأجيلها لانتشار فيروس كورونا في الأراضي الإيطالية، قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة اللقاءات خلف أبواب مغلقة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس وإنتر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا ربعا مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب يوفنتوس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو ولليوفي لقاء مؤجل، وحقق يوفنتوس 19 انتصارا وتعادل 3 مرات وخسر مثلها وسجل الفريق 48 هدفا واستقبل 24 هدفا.

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله لقاءان مؤجلان، وحقق الفريق 16 انتصارا وتعادل 6 مرات وخسر مرتين فقط.. وسجل إنتر 49 هدفا واستقبل 22 هدفا.

ويعد هداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو برصيد 21 هدفا، بينما يبقى هداف إنتر روميلو لوكاكو برصيد 17 هدفا.

وفاز يوفنتوس في آخر لقاء ضد إنتر بنتيجة 2-1 في الدور الأول للدوري الإيطالي يوم الـ 6 من أكتوبر الماضي.

أسلحة يوفنتوس

يحشد فريق يوفنتوس أسلحته للفوز بلقاء كلاسيكو إيطاليا على حساب إنتر وخاصة أن الفريق هدفه الانفراد بالصدارة لاقتناص لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، قبل اللقاء إن إنتر أحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، موضحا أن اللقاء سيكون قويا على الصعيد التكتيكي أمام أنتونيو كونتي مدرب إنتر.

ويغيب عن يوفنتوس ميريح ديميرال للإصابة، ويعتمد اليوفي على تشكيلة تضم الحارس فيوتشيك تشيزيني وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي ودانيلو وأليكس ساندرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ميراليم بيانيتش ورودريغو بينتاكور وبلايس ماتويدي مع ثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وخوان كوادرادو.

إنتر والقوة الضاربة

يبحث إنتر عن حشد القوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وخاصة أن هذه المواجهة مهمة في صراع البحث عن اللقب.

وأكد المدرب أنتونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، أن المباراة ستكون صعبة لفريقه ولكنه جاهز لخوض اللقاء كما أن التفاصيل ستلعب دورا مهما في هذه المواجهة.

ويغيب عن إنتر الثلاثي فيكتور موزيس وستيفانو سينسي وروبرتو غاغليارديني، ويعتمد إنتر على تشكيلة تضم الحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي الدفاع ستيفان دي فري وميلان سكرينار ودانيلو دامبروزيو ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره ماتياس فيسينهو ونيكولو باريلا ويمينا أنتونيو كاندريفا ويسارا أشلي يونج ويقود الهجوم لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

وقال حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن وجود كونتي على رأس القيادة الفنية لإنتر ساهم في أدء رائع بالنسبة للنيراتزوري على مدار الموسم، موضحا أن إنتر فريق منظم ولديه هجوم قوي بوجود مارتينيز ولوكاكو.

وأضاف: ”يوفنتوس لديه عناصر أصحاب خبرة وقوة هجومية متميزة بوجود رونالدو وديبالا وكوادرادو، بجانب صراع خط الوسط مع وجود عناصر مميزة للسيطرة على الكرة مثل: بيانيتش وبروزفيتش، وهو ما يرسم ملامح مواجهة قوية بين الفريقين“.