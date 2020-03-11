خيتافي يرفض مواجهة إنتر ميلان في إيطاليا بالدوري الأوروبي لحماية لاعبيه من فيروس كورونا

أعلن أنخل توريس، رئيس خيتافي الإسباني، أن فريقه لن يسافر إلى ميلانو لمواجهة إنتر ميلان في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في اللقاء المقرر الخميس المقبل، حفاظا على سلامة لاعبيه.

وقال رئيس فريق خيتافي عبر إذاعة ”أوندا سيرو“ الإسبانية: ”باستثناء تغيير كبير، لن يسافر خيتافي إلى إيطاليا“.

وأضاف: ”طالبنا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) البحث عن بديل للعبنا في ميلان ولن نركز على فيروس كورونا لكوننا لسنا في حاجة لذلك، وقد طلبنا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساندتنا لإلغاء اللقاء“.

”أخبروني أن أطلب تصريحا خاصا من وزارة الأشغال العامة، لكني لن أطلب هذا التصريح، لن أذهب إلى مكان لا أريد الذهاب إليه“

وأكد رئيس خيتافي أنه لا يخشى هزيمة فريفه على الورق، مشددا: ”إن كان علينا أن نخسر اللقاء، فليكن، لن أتحمل أدنى مخاطرة، هذا يجعلنا متحمسين وإن كان يجب أن تكون الأمور بهذه الطريقة، فستكون، الأمر الأكثر منطقية أن يتم تأجيل المباراة“.

وكانت رابطة اللاعبين في إسبانيا ورابطة اللاعبين في إيطاليا طالبتا سويا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم لعب لقاء إشبيلية وروما وخيتافي وإنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا وحفاظا على سلامة اللاعبين.

وأكد ”يويفا“ أن اللقاءين سيلعبان دون حضور الجمهور، لكن رابطة اللاعبين في إسبانيا ورابطة اللاعبين في إيطاليا يعتبران القرار غير كاف للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي منع كل الأحداث الرياضية في إيطاليا التي أعتبرها كلها منطقة حمراء، كما أصدر قرارا بإلزام المواطنين البقاء في منازلهم، وقيد حركة التنقل.

وجاءت القرارات بسبب انتشار كبير لفيروس كورونا في إيطاليا، حيث تعتبر البلد الأوروبي الأكثر تضررا وتزايدت الحالات بشكل كبير في الساعات الماضية.