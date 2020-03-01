النيران الصديقة تحرم أتلتيكو مدريد من المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني

فرض إسبانيول التعادل 1/1 على ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب باور 8.

وسجل ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24، وتعادل ساول نيغويز لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 45+1.

وحقق أتلتيكو مدريد التعادل الحادي عشر الموسم الحالي في الدوري الإسباني، مقابل الفوز 11 مرة، والخسارة 4 مرات، رفع التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بنقطتين عن إشبيلية الثالث، ويتقدم الروخي بلانكوس بنقطة عن ريال سوسيداد الخامس الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل تعادل إسبانيول للمرة الثامنة، مقابل 14 خسارة، في حين فاز 4 مرات فقط، ويقبع في المركز الأخير.

ويلعب أتلتيكو مدريد مع إشبيلية يوم السبت في الدوري الإسباني، ثم مع ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ثم مع أتلتيك بلباو، وبعدها مع أوساسونا في الليغا