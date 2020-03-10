الدوري الإيطالي يواجه 3 سيناريوهات بعد تعليق الأحداث الرياضية بسبب ”كورونا“

كشفت تقارير صحفية عن السيناريوهات التي سيواجهها الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعليق جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، غوسيبي كونتي، مساء أمس الاثنين، إيقاف جميع الفعاليات الرياضية في البلاد، والتي يأتي على رأسها الدوري الإيطالي، الكالتشيو، في ظل الإجراءات التي فرضتها الحكومة من أجل مواجهة التفشي المستمر لفيروس ”كورونا“.

وبدأت الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية واسعة النطاق، إذ قررت فرض حجر صحي شامل على ملايين المواطنين في الإقليم الشمالي، وتقييد الحركة في كامل الدولة، وذلك حتى يوم الثالث من أبريل المقبل، أملا في تراجع حدة الإصابات بفيروس ”كورونا“، المنتشر بقوة في إيطاليا.

من جانبها، رصدت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية 3 سيناريوهات تتعلق بمصير الدوري الإيطالي، الكالتشيو، في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية أمس.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن السيناريو الأول يقوم على استكمال الموسم، على أن ينتهي في وقت متأخر عن المقرر له، مع احتمال تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، إلى الخريف أو ترحيل البطولة إلى العام المقبل.

وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يقوم على استكمال الدوري الإيطالي بعد الثالث من أبريل، مع ضغط المباريات كي تقام كل يومين أو 3 أيام، كي تنتهي البطولة في وقتها المحدد سلفا.

وتابعت: ”سيكون السيناريو الثالث مؤلما للغاية، ويتضمن إلغاء الموسم كاملا، ووقتها ستقوم رابطة الدوري الإيطالي بتحديد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، دون التدخل في باقي المراكز، وإلغاء الهبوط، وتصعيد فريقين من دوري الدرجة الثانية كي يكون قوام الدوري الإيطالي في الموسم الجديد 22 ناديا“.