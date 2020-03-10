صحيفة: مباريات أندية إيطاليا الأوروبية لا يسري عليها قرار منع الأنشطة الرياضية

ذكرت صحيفة ”لاغازيت ديل سبورت“ أن مباريات الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستجرى لكن دون جمهور.

وكان قرار رئيس الوزراء الإيطالي بإعلان إيطاليا منطقة حمراء قد أثار الشكوك حول مشاركة الفرق الإيطالية قاريا حيث ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن يوفنتوس لا يمكنه استقبال أولمبيك ليون في تورينيو.

واتخذ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عدة قرارات مهمة تخص حماية الإيطاليين من انتشار فيروس كورونا، ووسع من الإجراءات السابقة لتشمل إيطاليا كلها حيث طالب الإيطاليين أن يلزموا بيوتهم وشدد من إجراءات السفر من وإلى البلد.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي إيقاف كل النشاطات الرياضية في إيطاليا، ومنها لقاءات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

كما تحدثت صحيفة ”سبورت“ عن عدم تمكن نابولي من السفر لبرشلونة للعب مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة ”لاغازيت ديل سبورت“ فالقرار يشمل كل الأنشطة الرياضية المحلية المنظمة في إيطاليا باستثناء المباريات الرياضية التي تشرف عليها هيئات قارية ودولية كالاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحادات قارية ودولية للأنواع الرياضية الأخرى.

لكن القرار تضمن شرطا لكل اللقاءات الدولية وهو إجراؤها دون جمهور وهو ما يفرض استقبال يوفنتوس لأولمبيك ليون الفرنسي يوم الـ17 من الشهر الحالي في تورينو دون جمهور.