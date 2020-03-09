أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.. شتيغن يفرض شروطه.. وموهبة أولد ترافورد تفجر صراع عملاقي الكالشيو

تصدر اسم الألماني مارك آندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني المشهد في الفريق الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية بعد أنباء عدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

تير شتيغن يفرض شروطه في برشلونة

تلقى الحارس الألماني مارك تير شتيغن نجم فريق برشلونة الإسباني الأسبق إغراءات جديدة للرحيل عن البارسا بعدما تلقى عروضا من الدوري الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن تلقي الحارس الألماني مفاوضات جادة من جانب نادي تشيلسي الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل خاصة أن تير شتيغن يرغب في زيادة راتبه السنوي والحصول على أعلى راتب لحارس مرمى في العالم.

وأكدت الصحيفة أن تير شتيغن قد يكون حارس تشيلسي القادم إذا رفض البقاء مع برشلونة وخاصة أن صحيفة ”الغارديان“ نشرت في تقرير منفصل أن تشيلسي يحضر لميركاتو مميز يبدأ بصفقة تير شتيغن.

ويبدو أن تير شتيغن فرض شروطه على برشلونة وهو ما كشفت عنه صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية مؤكدة أن برشلونة رضخ لمطالب الحارس الألماني وسيمنحونه الراتب المطلوب خاصة في ظل تطور مستواه.

وبدأ نادي برشلونة تجهيز لاعبه آرثر ميلو لمواجهة نابولي الإيطالي المقررة يوم 18 مارس الجاري في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تحسنت إصابته بصورة كبيرة في الأيام الماضية.

ضربة جديدة تهدد ريال مدريد

بات ريال مدريد الإسباني مهددا بضربة جديدة تهدده بعد شكوى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من آلام عضلية عقب مباراة ريال بيتيس التي خسرها الفريق في الدوري أمس الأحد وهو ما يجعله بصدد الخضوع لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها بحسب صحيفة ”ماركا“.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن ريال مدريد خيب آمال جماهيره بعد الخسارة أمام ريال بيتيس وهو ما فجر الانتقادات في وجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

صراع إيطالي على موهبة مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة ”ESPN“ العالمية أن عملاقي الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان يتصارعان على حسم صفقة اللاعب الهولندي الواعد تاهيت شونغ الذي يشارك أساسيا في مركز الجناح ويبلغ 20 عاما.

وأكدت الشبكة العالمية أن الناديين الكبيرين يرغبان في ضم شونغ في الموسم الجديد بعدما لفت الأنظار إليه في المرحلة الماضية.

وأكدت مصادر في نادي إنتر ميامي أن اللاعب الصاعد نال إعجاب الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب إنتر الإيطالي كما أن يوفنتوس يتابع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.

بايرن يدرس شراء عقد بيرسيتش

يدرس نادي بايرن ميونيخ الألماني شراء عقد اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش المعار من نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل ضمه.

وذكرت مجلة ”كيكر“ الألمانية أن اللاعب الكرواتي نال إعجاب مسؤولي النادي البافاري من أجل ضمه في الموسم المقبل بشكل نهائي في ظل نجاح تجربة إعارته بصورة لافتة مع الفريق الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكلف بايرن ميونخ مبلغا يصل إلى 25 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين يورو التي تم دفعها لإنتر ميلان كقيمة الإعارة هذا الموسم.

باريس مهدد بفقدان مبابي أمام دورتموند

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان لاعبه كيليان مبابي في لقاء بروسيا دورتموند الألماني المقرر يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي اشتكى من نزلة برد وآلام في الحلق تهدد مشاركته في التدريبات غدا الثلاثاء بعدما غاب عن المران اليوم الاثنين.