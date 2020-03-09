برشلونة يسعى بجدية للتخلص من هذا اللاعب

يرى برشلونة متصدر الدوري الإسباني، أن الصيف المقبل هو الوقت المناسب لبيع نجم خط وسطه إيفان راكيتيتش مع تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي.

وقالت محطة TV3 الكتالونية يوم الاثنين، إن إيفان ركايتيتش، الذي تلقى عروضا من باريس سان جيرمان ويوفنتوس الموسم الماضي ورفضها للبقاء برشلونة، لن يجد سببا لرفض هذه العروض مجددا بعد تعرضه لانتقادات خلال مشاركته أساسيا في الفوز الصعب على ريال سوسيداد بهدف نظيف في كامب نو يوم السبت الماضي.

وخاض راكيتيتش مباراة الكلاسيكو في الدور الأول على ملعب كامب نو بين المباريات الكبيرة في الليغا هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة مهمة اخرى.

واقترب الدولي الكرواتي من خوض مباراته 300 الرسمية مع برشلونة وقد تعرض لصعوبات في بداية الموسم بقيادة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي.

لكن برشلونة لا شك يسعى للاستفادة من بيع اللاعب الذي سيكمل عامه الثاني والثلاثين يوم الثلاثاء وتعاقد معه قبل ستة مواسم مقابل نحو 20 مليون يورو.

ويسعى برشلونة هذه المرة للتخلص بجدية من راكيتيتش الذي اقترب من الرحيل مرتين خاصة العام الماضي بعدما تفاوض معه باريس سان جيرمان بينما خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كان قريبا من يوفنتوس من خلال عملية تبادلية ظهر فيها اسم البرازيلي دوغلاس كوستا.

وقد يفكر بطل الدوري الإيطالي في تجديد سعيه لضم راكيتيتش الصيف المقبل خاصة وأن اللاعب لا يرضى عن الطريقة التي تتم بها معاملته في برشلونة.

ورفض راكيتيتش الرحيل عن النادي الكتالوني في أكثر من مناسبة بداعي استقراره في برشلونة ورضا عائلته عن العيش بها ولا يريدون الرحيل عنها حاليا، ومع ذلك، وداع راكيتيتش لبرشلونة بات قريبا هذه المرة.