لاعبو بيسكارا يواجهون بينفينتو بالكمامات في دوري الدرجة الثانية الإيطالي (صور)

نزل لاعبو بيسكارا أرض الملعب لمواجهة بينفينتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وهم يرتدون كمامات لحمايتهم من فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد.

ودخلت كرة القدم الإيطالية حالة من الفوضى والارتباك، اليوم الأحد، بعد تأجيل انطلاق مباراة بارما وسبال في دوري الدرجة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة بعد مطالبة وزير الرياضة بإيقاف المسابقة لاحتواء فيروس كورونا.

وطلب وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا من الاتحاد الإيطالي للعبة إيقاف المباريات المقررة دون جماهير بعد أن أغلقت البلاد قطاعات كبيرة شمال البلاد.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في 4 مناطق أخرى بما في ذلك مدن: فينيسيا، ومودينا، وبارما، وبياتشنسا، وريدغيو إميليا، وريميني.

وفي إطار تفشي الفيروس في البلاد نزل لاعبو بيسكارا أرض الملعب الخالي من الجماهير وهم يرتدون كمامات، إذ قال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك:“حفاظًا على صحة لاعبينا وصحة لاعبي المنافس نزل اللاعبون الملعب وهم يرتدون كمامات، لكن تم خلعها قبل انطلاق المباراة بناءً على طلب الحكم لأن ذلك غير موجود في اللائحة“.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأحد، أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا في البلاد قفز 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي.

وقفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25% إلى 7375 من 5883، السبت، وإيطاليا الأكثر تضررًا من الفيروس في أوروبا.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020