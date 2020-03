مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. رقم مميز لكريستيانو رونالدو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، مباراته رقم 1000 في مسيرته بكرة القدم، بعدما شارك أساسيًا في مباراة البيانكونيري مع إنتر ميلان، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

وذكرت شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات، أن رونالدو وصل إلى المباراة رقم 1000 مع الأندية ومنتخب البرتغال.

وشارك رونالدو، الذي أكمل 35 عامًا الشهر الماضي، في 164 مباراة مع منتخب البرتغال، في حين لعب 438 مع ريال مدريد، و292 مع مانشستر يونايتد، و75 مع يوفنتوس، و31 مباراة مع سبورتينغ لشبونة.

وخلال مسيرته الكروية سجل رونالدو 725هدفًا، بواقع 99 هدفًا مع منتخب البرتغال، و450 مع ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و53 مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.

