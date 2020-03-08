مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. كريستيانو رونالدو يسخر من غياب الجماهير بهذه الحركة (فيديو)

تهكم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، على غياب الجماهير عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري.

ويستضيف يوفنتوس نظيره الإنتر على ملعب أليانز أرينا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، خلف المتصدر لاتسيو 62 نقطة، وإن كان اليوفي يتأخر بمباراة مؤجلة، بينما يأتي الإنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

والتقطت كاميرا المباراة رونالدو وهو يمثل القيام بالتحية للجماهير، رغم عدم وجود أي فرد خارج أسوار الملعب.

كانت إقامة المباراة مقررة مطلع مارس، لكن السلطات الإيطالية قررت تأجيلها وإقامتها اليوم دون حضور الجماهير، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتكبد نادي يوفنتوس 12 مليون يورو في 3 مباريات ستقام دون جماهير على ملعبه ”يوفنتوس آرينا“، بعد أن قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات ”الكالتشيو“ دون حضور جماهيري حتى 3 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يوفنتوس سيخوض 3 مباريات على ملعبه خلال مارس الحالي، أمام كل من إنتر ميلان وليتشي في الدورى الإيطالي، وأمام أولمبيك ليون الفرنسي في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وجميعها ستقام دون حضور جماهيري.