يوفنتوس يسعى للهروب من إيطاليا إلى هذا البلد لمواجهة ليون بحضور جماهيري‎

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن محاولة نادي يوفنتوس نقل مباراته مع ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا إلى مالطا، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ فإن يوفنتوس اقترح إقامة مباراته مع ليون في جزيرة مالطا لكن تم تجاهل ها الاقتراح من الاتحاد المالطي لكرة القدم.

ويريد يوفنتوس تواجد جماهيره أمام ليون لتعويض خسارته 0/1 أمام النادي الفرنسي في مباراة الذهاب، لكن يبدو أنه سيضطر للعب المباراة على ملعبه دون جمهور.

أضافت الصحيفة بقولها: ”أُجريت اتصالات غير رسمية لإقامة مباراة يوفنتوس وليون في مالطا لكن تم تجاهل الاقتراح، يجب احترام التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية المالطية“.

وفي وقت سابق طالب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا بإيقاف النشاط الكروي في البلاد وسط تكهنات إعلامية بحظر الدخول والخروج من منطقة لومبارديا بشكل تام وسط محاولات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة الإيطالية إقامة جميع الأنشطة الرياضية دون جماهير حتى الثالث من أبريل في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة نحو 200 شخص في إيطاليا.

وسيلعب يوفنتوس اليوم على ملعبه مع إنتر ميلان في الجولة الـ26 دون جمهور.

ويملك يوفنتوس 60 نقطة من 25 مباراة، وفوزه على إنتر ميلان يعيد لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع ليون في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 17 مارس.