سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بيوم المرأة وأوزيل يساعد أطفال ميانمار

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم في صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يهنئ زوجته باليوم العالمي للمرأة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وعلق اللاعب قائلا: يوم سعيد للمرأة

فيرمينو: أحبك يا زوجتي

نشر البرازيلي فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته على أحد الشواطئ، وعلق اللاعب قائلا : يوم سعيد للمرأة أنا أحبك

كافاني: والدتي وابنتي أغلى النساء

نشر ادينسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لوالدته وابنته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وعلق اللاعب قائلا : يوم سعيد لأهم النساء في حياتي ولكل النساء في العالم

أوزيل يساعد أطفال ميانمار

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لعدد من الأطفال الفقراء والذين يعانون من الأمراض في ميانمار، وعلق اللاعب قائلا : شكرا مرة أخرى على العمل الرائع مؤسسة بيج شوي ، هذه المرة يمكننا مساعدة 40 طفلاً محتاجًا في ميانمار

Thanks again for the amazing work @BigShoe_11 ❤???????? This time we could help 40 children in need in Myanmar ???????? #together #M1Ö pic.twitter.com/50RTB6urYT — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 8, 2020

بابلو ماري يحتفل بظهوره الأول

نشر بابلو ماري لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء فريقه الأخير أمام وست هام والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف دون رد والتي شهدت الظهور الأول لماري في الدوري الإنجليزي بقميص الأرسنال، وعلق اللاعب قائلا : أجواء مذهلة في استاد الإمارات ، انتصار كبير والعمل الجماعي ، سعيد للعب لعبتي الأولى في الدوري الانجليزي

https://twitter.com/PabloMV5/status/1236654394411823104

دافيد لويز يصف منتخب السيدات بـ“المحاربين“

نشر البرازيلي دافيد لويز لاعب نادي الآرسنال فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمنتخب سيدات البرازيل ، وعلق اللاعب قائلا: المحاربون ، الرياضيون العظماء ، أمثلة، أنا معجب كثيرا بكرة القدم

Guerreiras, ótimas atletas, exemplos. Sou muito fã do futebol de vocês ! https://t.co/YSh69tqf8R — David Luiz (@DavidLuiz_4) March 8, 2020

أنطونيو روديغر يعدد مكاسب البلوز

نشر انطونيو روديغز لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم إيفرتون بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز البلوز برباعية نظيفة، وعلق اللاعب قائلا : 4 أهداف وشباك نظيفة ، يا له من يوم ، يا له من أداء

ليون جوريتسكا يتحدى الزمن

نشر ليون جوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه ونادي أوجسبورج بالدوري الألماني والتي انتهت بفوز الفريق البفاري بهدفين دون رد، واحتفل اللاعب بانتصار فريقه قائلا : 120 عاما بايرن ميونيخ ، لن نتقدم في العمر إلى درجة لا تسمح لنا بالتسجيل

1️⃣2️⃣0️⃣ years of @fcbayern. We will never get to old to score! #ImportantWin ???????? pic.twitter.com/MkBBAELB0e — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 8, 2020

غوميز يعد بالقتال على لقب الدوري السعودي

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس أمام الاتفاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وعلق اللاعب قائلا : صدارة بس وإن شاء الله سنواصل بقوة حتى تحقيق البطولة

صدارة بس???? وإن شاء الله سنواصل بقوة حتى تحقيق البطولة pic.twitter.com/sU2WgLHQaD — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 8, 2020

وليد سليمان مع تمثال نيلسون مانديلا

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بجوار تمثال الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا خلال تواجد بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا.