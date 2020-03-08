 سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بيوم المرأة وأوزيل يساعد أطفال ميانمار – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بيوم المرأة وأوزيل يساعد أطفال ميانمار

سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بيوم المرأة وأوزيل يساعد أطفال ميانمار

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم في صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يهنئ زوجته باليوم العالمي للمرأة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وعلق اللاعب قائلا: يوم سعيد للمرأة

فيرمينو: أحبك يا زوجتي

نشر البرازيلي فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته على أحد الشواطئ، وعلق اللاعب قائلا : يوم سعيد للمرأة أنا أحبك

كافاني: والدتي وابنتي أغلى النساء

نشر ادينسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لوالدته وابنته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وعلق اللاعب قائلا : يوم سعيد لأهم النساء في حياتي ولكل النساء في العالم

أوزيل يساعد أطفال ميانمار

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لعدد من الأطفال الفقراء والذين يعانون من الأمراض في ميانمار، وعلق اللاعب قائلا : شكرا مرة أخرى على العمل الرائع مؤسسة بيج شوي ، هذه المرة يمكننا مساعدة 40 طفلاً محتاجًا في ميانمار

بابلو ماري يحتفل بظهوره الأول

نشر بابلو ماري لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء فريقه الأخير أمام وست هام والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف دون رد والتي شهدت الظهور الأول لماري في الدوري الإنجليزي بقميص الأرسنال، وعلق اللاعب قائلا : أجواء مذهلة في استاد الإمارات ، انتصار كبير والعمل الجماعي ، سعيد للعب لعبتي الأولى في الدوري الانجليزي

https://twitter.com/PabloMV5/status/1236654394411823104

دافيد لويز يصف منتخب السيدات بـ“المحاربين“

نشر البرازيلي دافيد لويز لاعب نادي الآرسنال فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمنتخب سيدات البرازيل ، وعلق اللاعب قائلا: المحاربون ، الرياضيون العظماء ، أمثلة، أنا معجب كثيرا بكرة القدم

أنطونيو روديغر يعدد مكاسب البلوز

نشر انطونيو روديغز لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم إيفرتون بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز البلوز برباعية نظيفة، وعلق اللاعب قائلا : 4 أهداف وشباك نظيفة ، يا له من يوم ، يا له من أداء

ليون جوريتسكا يتحدى الزمن

نشر ليون جوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه ونادي أوجسبورج بالدوري الألماني والتي انتهت بفوز الفريق البفاري بهدفين دون رد، واحتفل اللاعب بانتصار فريقه قائلا : 120 عاما بايرن ميونيخ ، لن نتقدم في العمر إلى درجة لا تسمح لنا بالتسجيل

غوميز يعد بالقتال على لقب الدوري السعودي

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس أمام الاتفاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وعلق اللاعب قائلا : صدارة بس وإن شاء الله سنواصل بقوة حتى تحقيق البطولة

وليد سليمان مع تمثال نيلسون مانديلا

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بجوار تمثال الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا خلال تواجد بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا.

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