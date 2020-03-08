ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أنتوني مارسيال في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي (صورة)

سجل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الأول في مباراة فريقه مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وجاء هدف مارسيال في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا ركلة حرة ذكية من البرتغالي برونو فرنانديز.

وهذا الهدف رقم 11 لمارسيال في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي ويحتل المركز السادس في ترتيب الهدافين.

ويتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي قائمة ترتيب الهدافين مع بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، ولكل منها 17 هدفا.

ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي ولكل منهما 16 هدفا.

ويملك داني أنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدفا في المركز الثالث، ويتبعه ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وساديو ماني مهاجم ليفربول، ولكل منهما 14 هدفا.

وفي المركز الخامس يأتي 3 لاعبين هم تامي أبرهام من تشيلسي، وراؤول خيمينيز من وولفرهامبتون، وكالفيرت لاعب إيفرتون، ولكل منهم 13 هدفا.

وسجل مارسيال 11 هدفا ليتشارك المركز السادس مع هاري كين لاعب توتنهام، وكريس وود لاعب بيرنلي، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. جيمي فاردي (ليستر سيتي)، وبيير إيمريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منها 17 هدفا

2. محمد صلاح (ليفربول)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 16 هدفا

3. داني أنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفا

4. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وساديو ماني (ليفربول)، ولكل منهما 14 هدفا.

5. تامي أبرهام (تشيلسي)، وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، وكالفيرت (إيفرتون)، ولكل منهم 13 هدفا.

6. أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد،)، هاري كين (توتنهام)، وكريس وود (بيرنلي)، ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) وتيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهما 11 هدفا.