تشيلسي يقسو على إيفرتون ويبتعد في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

حقق تشيلسي فوزا كبيرا بنتيجة 4/0 على ضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما ميسون ماونت في الدقيقة 14، وبيدرو رودريغيز في الدقيقة 21.

وسجل ويليان بورخيس دا سيلفا وأوليفيه جيرو الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي، ليحقق البلوز الفوز رقم 14 في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، مقابل 6 تعادلات، و9 خسائر في 29 مباراة.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 48 نقطة في المركز الثالث، ويتأخر بنقطتين عن ليستر سيتي الذي لعب 28 مباراة، ويتقدم البلوز بـ5 نقاط عن وولفرهامبتون الذي لعب 29 مباراة.

في المقابل، تكبد إيفرتون الخسارة الثانية عشرة في الموسم الحالي من البريميرليغ، مقابل الفوز 10 مرات، وتعادل 7 مرات، ليتجمد رصيده عن 37 نقطة في المركز الثاني عشر (مؤقتا).

ويلعب تشيلسي مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم السبت، ثم يحل ضيفا على بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وبعدها يستضيف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ثم يلاقي ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما إيفرتون فيلعب مع ليفربول في الجولة المقبلة، يوم الإثنين، علما أن ليفربول فاز 5/2 في الذهاب.