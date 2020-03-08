التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يصطدم فريق إنتر ميلان بنظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، ودون حضور الجمهور.

وكان اللقاء مقررا الأسبوع الماضي، لكنه لم يقم في موعده قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي إقامته، يوم الأحد، دون جمهور، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري المحلي خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل المقبل.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأوروبية الأعلى من ناحية نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا حيث أحصيت 3858 حالة ذهب ضحيتها 148 شخصا.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، خلف يوفنتوس لاتسيو متصدر الترتيب بـ 62 نقطة، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث بـ 54 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 21:45 بتوقيت القاهرة، الـ22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN SPORTS HD4، بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، وأليكس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، وماتويدي.

خط الهجوم: كوادرادو، ديبالا، وكريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريغ، وباستوني.

خط الوسط: كاندريفا، فيتشينو، بروزوفيتش، باريلا، وأشلي يونغ.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.